“Acepto que me pongan la pena máxima, pero no me voy a disculpar”, dice Bukele en juicio por calumnia hacia Eugenio Chicas

El presidente electo Nayib Bukele asistió hoy al juicio en el que se le acusa de calumnia en perjuicio del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, en el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

Bukele dijo que aceptará una condena por el caso para no alargar más el proceso. “Lo único que voy a hacer es que acepto que me pongan la pena máxima, pero con él (Chicas) no me voy a disculpar, para nada”, dijo a los medios a su llegada al Tribunal. “Lo que sucede es que no te pueden obligar a hablar, no te pueden obligar a decir algo, a la autoincriminación. Lo que pueden hacer es declararte culpable, o ponerte una pena, no pueden obligarte a una disculpa pública”, agregó.

En principio, Bukele dijo que había decidido asistir sin sus abogados, pero luego el juez dio a conocer que los defensores Luis Mario Pérez Bennett y Ricardo Roque Baires habían renunciado.

El Tribunal otorgó un receso para que Bukele nombrara un nuevo defensor para luego declararlo culpable. La abogada Bertha María De León, quien lo defendía al principio, retomó el cargo.

Bukele había solicitado una suspensión del proceso en su contra argumentando que contaba con fuero al ser elegido presidente; algo que el juez rechazó aclarando que aún no asume el cargo sino hasta el 1 de junio próximo y ordenó, por segunda vez, realizar el juicio este jueves 7 de marzo.

Chicas interpuso la demanda contra Bukele luego que el exalcalde dijera, el 17 de octubre del 2017 en televisión, que el entonces secretario de Comunicaciones de la Presidencia violó a "su hija de crianza" sin que el partido oficialista se pronunciara al respecto. Chicas negó esas acusaciones desde el principio.

La defensa de Bukele había presentado una declaración jurada de la esposa de Chicas en la que supuestamente se respaldaban las aseveraciones de Bukele; sin embargo, el juez desestimó el documento como prueba y ordenó que ella acudiera a testificar al juicio.

La testigo denunció que era víctima de amenazas y hostigamiento y solicitó medidas de protección. Ahora, Bukele dijo que “lastimosamente” el sistema negó dar protección y que por tanto ya no presentará testigos.