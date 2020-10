Juez del caso El Mozote intentará por segunda vez tener acceso a los archivos militares

Para el próximo lunes estaba programada la inspección de los archivos militares relacionados con la masacre El Mozote y lugares aledaños. Se trata del segundo intento que realizaría el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán.

Guzmán dijo hoy que esperaba tener el acceso que fue denegado el lunes 21 de septiembre pasado, cuando miembros del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) bloquearon la pesquisa: “Lo que se iba a cumplir es una resolución judicial firme, que ya no podía ser atacada y lo que cabía era nada más su cumplimiento, por eso llegamos al Estado Mayor para dar cumplimiento a esa orden judicial de inspección a los archivos militares”, aseguró ayer por la mañana el juez en una entrevista radial.

La justificación que el presidente de la república Nayib Bukele dio en la cadena nacional de radio y televisión del jueves 24 de septiembre, fue que negó acceso a la diligencia porque tanto el juez, como quienes lo acompañarían, podrían abrir cajas de operaciones militares recientes. Sin embargo, eso fue desmentido por el Guzmán, quien aseguró que la inspección está delimitada a los años de interés para el caso: de 1981 a 1984.

“No se dónde surgió esa idea que íbamos a llegar a darle vuelta a todo, y extraer planes militares de los últimos años poniendo en peligro la seguridad nacional”, aseguró el juez. Además, dijo que quizás el presidente Bukele desconocía la resolución judicial.

“Esto solo me hace pensar que ni el señor presidente y ni el ministro de Defensa se empaparon o leyeron la resoluciones judiciales que en su momento le hicieron llegar, por que en ellas estaba bien delimitado qué tipo de documentos se buscarían”, señaló Guzmán.

Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, cree que la Fuerza Armada “debe ponerse en su sitio”, porque no se trata de otro poder.

“Deben admitir que el juez tenga acceso a los archivos y especialmente a los de 1981, no a cualquier otro archivo como lo dijo el presidente Bukele, si ellos tienen ordenados sus archivos deberían tener especialmente los de 1981”, aseguró.

El juez Guzmán aseguró, además, que para realizar esa inspección, no se hará a espaldas de los militares: “Desde luego tienen obligación de estar presentes las personas que laboran en esos archivos, también Presidencia y Ministerio de Defensa tienen la facultad de delegar a su equipo jurídico o alguien de su equipo jurídico para que esté presente”, dijo.

El inicio de las inspecciones estaba programado para el próximo lunes 5 de octubre; sin embargo, hoy la tarde decidió volver a reprogramar la visita a la sede militar para el próximo 12 de octubre.

Esto después de recibir un escrito de la Presidencia donde insiste en negar el acceso porque “no puede existir acto de autoridad que contravenga el texto constitucional”. Alega que no puede exponer los planes secretos de la Fuerza Armada.

