"Lo que está ocurriendo allá (en El Salvador) es lo mismo que ocurre hoy en Venezuela", dice el activista venezolano Leopoldo López

El activista venezolano y dirigente del Partido de Voluntad Popular (PVP), Leopoldo López, se encuentra realizando una gira por los países de Centroamérica.

Durante una rueda de prensa, el político aseguró que está en proceso de planeación de su campaña para las próximas elecciones del país sudamericano, momento en que vino a colación el tema del actual equipo de asesores del presidente Nayib Bukele, asegurando que no siguen la visión de su partido.

"El equipo de El Salvador, que no tiene nada que ver con el Partido de Voluntad Popular, no tienen la misma visión de luchar por la libertad", expresó López, al mismo tiempo que aseveró que lo que deberían de evitar es el camino del autoritarismo, no solo en El Salvador sino en cualquier parte de la región.

Durante su intervención, también hizo énfasis en los rumores que relacionan a los dos países. "Lo que está ocurriendo allá (en El Salvador) es lo mismo que ocurre hoy en Venezuela creo que también es algo que sale a la realidad", puntulizó.

Explicó que El Salvador y toda la región tiene la necesidad de dirigir esfuerzos a darle solución a los verdaderos problemas de la población, pero sobre todo que esto se haga a través de la democracia, respetando el Estado de Derecho y los Derechos Humanos.

Las declaraciones del venezolano se dieron durante una reunión que se concretó con representantes de su país en Guatemala, lugar donde solicitó que se siga luchando por la democracia.

A pesar de las diferencias ideológicas entre los asesores de Bukele y el PVP, confirmó que mantienen una relación amistosa ya que ellos "solo están haciendo su trabajo".