“ Me voy a dedicar de lleno a buscar el bienestar y desarrollo humano”

El candidato de ARENA para la alcaldía de Apopa, Santiago Zelaya, ganó la elección y con ello el pase para que el partido tricolor siga gobernando dicha comuna durante un período más. A pesar que la campaña de Zelaya se vio rodeada de diferentes acontecimientos entre ellos su destitución del cargo de alcalde en funciones por iniciativa de algunos integrantes del concejo municipal plural, el apoyo de los electores se vio reflejado en los resultados obtenidos en las urnas.

¿Cuál es el principal reto al que se enfrentará al asumir la alcaldía de Apopa?

El principal reto que tengo es garantizarle a la población de Apopa ese voto de confianza que han depositado en mi persona en esta fiesta cívica que se abocaron a las urnas para votar por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y me voy a dedicar de lleno en buscar el bienestar y desarrollo humano de toda la gente independientemente de los colores políticos esa es una de las cosas que yo me he propuesto. Mi gestión está basada en cinco ejes fundamentales que son el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la familia, el fortalecimiento del municipio, el fortalecimiento del desarrollo económico local, el fortalecimiento de la cultura de paz que es la prevención de la violencia.

¿Cómo percibió usted la participación de los electores en los pasados comicios?

Yo he quedado impresionado, pues se rumoraba que iba a disminuir en la afluencia, pero yo vi que aquí en Apopa la gente vivió una fiesta cívica y sobre todo que no hubo incidentes graves que lamentar. Esa son algunas de las cosas que yo pude apreciar en mi recorrido de todo el municipio y vi que estaba la afluencia de personas emitiendo el sufragio.

¿Cuál es la invitación que les hace a sus adversarios políticos?

Decirles que Santiago Zelaya les hace el llamado para que nos unamos todos los partidos políticos en Apopa y busquemos el bien común del municipio, ese sería mi llamado y que pasadas las elecciones dediquémonos a ayudarle a la gente que tanto lo necesita.

¿Cuál es su mensaje para los apopenses, luego de los resultados electorales?

A partir del primero de mayo, si Dios permite que tomemos posesión ya del cargo oficialmente, voy a estar cerca de las comunidades. Uno de mis objetivos es recibir a la gente, pero en las comunidades, trasladar el despacho a las comunidades y trabajar con la directiva, con la comunidad y la alcaldía, ese trío es la clave del éxito porque son tantas las necesidades que hay. Entonces, el trabajo en conjunto de estos tres elementos es lo que da el éxito para ver qué es lo que necesita la gente.

¿Qué legado quiere dejarle al municipio con su trabajo desde la comuna?

El legado el que quiero dejarle es el desarrollo humano y a la vez el desarrollo social a través de toda esa inversión que estamos haciendo en la prevención de la violencia. Yo quisiera que en el futuro Apopa cambie su imagen que la gente de todo el país ya no vea Apopa como un municipio violento. También, que Apopa ya no sea municipio dormitorio, que la gente pueda trabajar dentro del municipio ese es uno de los legados que yo podría dejarle, pues toda esa inversión millonaria que viene para Apopa va a dar lugar para que ya no sea un municipio dormitorio.