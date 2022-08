“Necesitamos recuperar el Estado de Derecho para hablar sobre derechos secundarios”, secretaria de Asuntos Jurídicos de Vamos

Los partidos de oposición en El Salvador todavía no logran organizarse para las elecciones de 2024, y en medio de una crisis por ataques del Ejecutivo y falta de liderazgos, algunos comienzan a llamar a la organización. Sofía Vaquerano, secretaria jurídica de VAMOS, un partido de centro liberal, invitó a fuezas políticas del país a unirse a su "proyecto de país" para enfrentar al oficialismo.

Reconoce que la oposición está "muy dividida", y hace un llamado a cerrar filas a los sectores de la extrema derecha y la izquierda radical para centrarse en un solo objetivo: recuperar el Estado de Derecho. Para Vaquerano, discusiones como el matrimonio igualitario, el aborto y el reconocimiento a las personas trans, son "derechos humanos" pero son "secundarios" y tendrán que esperar a recuperar espacios mínimos para discusión.

¿Por qué han hecho este llamado a crear un proyecto conjunto como oposición?

Partimos de que el mismo oficialismo dice que la oposición está muy dividida y eso es, en parte, cierto. Hay que reconocerlo. Esto es en parte porque la población está con miedo a decir lo que piensa, incluso desde sus lugares de trabajo, en la calle. Entonces, en esta dinámica de que todo mundo está buscando un liderazgo sano, y sabemos el rol que está haciendo (la diputada) Claudia (Ortiz) desde la Asamblea Legislativa, que está haciendo una voz resistente a los atropellos y a un sin fin de arbitrariedades que se están presentando desde el Ejecutivo, la finalidad es decirle a la población que pueden sumarse a un proyecto que no necesariamente va a ser de un partido político, no será necesariamente de VAMOS.

¿Esto quiere decir que están dispuestos a construir este proyecto con otros partidos? ¿Bajo qué términos?

Nosotros estamos abiertos a dialogar con otro partido, por supuesto que sí, nunca hemos dicho lo contrario… pero los límites deben ser muy claros. No nos vamos a sentar a dialogar ni a construir con funcionarios, exfuncionarios y personas naturales señaladas por haber cometido actos de corrupción, de malversación de fondos. No creemos que ellos tengan nada bueno que aportar al país, y creemos que aún deben pagar por estos delitos o bien, resolver sus problemas con la ley. El llamado en sí es a la población en general y no a instituciones en específico. Todo el que desee sumarse es bienvenido.

¿Qué hay de los nuevos partidos políticos que están surgiendo en este momento? ¿Estarían dispuestos a establecer alianzas con nuevos movimientos como PAIS o Poder Ciudadano?

Pues no está descartado, pero es muy pronto para decir que estas fuerzas puedan identificarse con nosotros o no. Algunos de ellos incluso han dado muestra de inmadurez, al darle su apoyo a un aspirante a presidente y luego retirándoselo, como el caso de PAIS con (Gerardo) Awad. Pero eso no quiere decir que estemos cerrados. Nosotros somos una fuerza independiente, somos un partido que siempre ha estado abierto a personas que se sumen, y el ejemplo claro es Claudia, ella siempre ha estado trabajando desde la sociedad civil, pero decidió formar parte de un proyecto político y hasta la fecha no nos ha defraudado. Eso es lo que queremos construir, pero en mayor cantidad. Que no solo sea una Claudia desde la Asamblea Legislativa, sino que sean muchas voces con ese liderazgo para generar una resistencia de todos contra las arbitrariedades y atropellos del oficialismo.

La diputada Ortiz ha recibido numerosos ataques del oficialismo al pronunciarse contra las medidas fiscales y de seguridad del Gobierno. ¿Esto es a título personal o hay una línea del partido para mantenerse en la oposición?

Respaldamos totalmente las posturas de Claudia (Ortiz), ella ha sido totalmente consecuente con las posturas del partido respecto al Ejecutivo, y es porque compartimos los mismos principios sobre la libertad, el Estado de Derecho, la democracia.

¿Cómo le harán frente al oficialismo de cara al 2024? ¿Cree que ahorita hay una oposición organizada que pueda competir en las elecciones presidenciales y legislativas?

Pues por eso mismo hay que organizarse, hay que unirse. Es verdad que que si estamos dispersos haciendo nuestros esfuerzos, desde nuestros propios espacios limitados, no vamos a lograr nada. Para poder competir y aspirar a una verdadera restauración del Estado de Derecho es necesario unirse, sumarse dentro de la oposición para hacer un rol suficientemente fuerte para lo que se viene. Se vienen más abusos de poder, más arbitrariedad, más persecución.

¿Ven ustedes factible unir a la oposición? Los principales partidos de oposición, al menos en la Asamblea Legislativa, son de extrema derecha y de izquierda…

En primer lugar, hay que decir que Nuevas Ideas no tiene ideología. En sus estatutos no establecen nada de ideologías o aspiraciones, pues ellos son eminentemente populistas, y responden únicamente a ese manual. En el caso de ARENA y del FMLN, creo que son ellos mismos quienes deben hacer su reflexión, porque ellos son los polos opuestos, y ese enfrentamiento es precisamente lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Ser tan extremos nos ha llevado al país que tenemos ahora, que es un caos: nadie sabe qué es lo que quiere. Simplemente estamos a merced de lo que se escucha en redes sociales y eso es lo que el Gobierno está produciendo, no lo que la gente necesita, sino lo que la gente quiere escuchar. Eso tiene que terminar porque a largo plazo eso nos va a afectar en la calidad de vida que podemos lograr.

¿Cómo planean ustedes catalizar estos dos bandos?

Somos un partido de centro centro izquierda, centro derecha, en nuestros afiliados hay gente que es libertaria, que es de extrema derecha, o de centro derecha... Entonces hay una diversidad que hemos logrado que se mantenga, porque al final de todo compartimos principios sobre democracia, Estado de Derecho, libertades... todo eso nos unifica, y este es el momento de no pensar en derechas o izquierdas, es el momento de pensar en lo que el país necesita y salir de ese populismo que nos puede llevar a graves consecuencias, no solo democráticas, sino que económicas.

Hay temas que son difíciles de conciliar dentro de esa dinámica. Está por ejemplo el tema del reconocimiento a las personas trans, el aborto, la educación sexual...

En primer lugar necesitamos recuperar un Estado de Derecho para conversar sobre derechos secundarios o derechos de la ciudadanía, derechos humanos. Como VAMOS, estamos en contra de la violencia hacia las personas que son de la comunidad LGTBI, y estamos en contra de todas las vulneraciones a sus derechos y creemos que son personas y tienen sus derechos y deben de ser reconocidos como seres humanos. Ahora, en el tema de la vida, nuestro partido siempre ha sido provida. Creo que estos temas se podrían ir discutiendo más adelante, se puede ir consensuando o dialogando.

¿Y cuál es su postura sobre estos temas? ¿No cree que dejarlos afuera es una postura antiderechos?

En nuestro caso, nuestra postura es firme: no estamos a favor del aborto, tampoco de los matrimonios igualitarios, pero estamos en contra de todas las violaciones contra estas mujeres que no tienen la educación correspondiente o que no tienen las alternativas para enfrentar estas situaciones, entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? no cerrarnos al diálogo y estos temas de momento quizás van a tener que esperar, porque necesitamos recuperar los espacios mínimos democráticos para después establecer conversaciones serias. Nos vamos a enfocar en recuperar el Estado derecho y luego crear consenso.

¿Tienen ustedes una idea de cómo van a formar a su candidato presidencial? ¿Esperan obtenerlo de esta invitación?

Todos los que conforman el proyecto van a ir dando la pauta de quién puede ser un candidato presidencial o candidato a diputado de la Asamblea Legislativa o de concejos municipales. En las elecciones pasadas nosotros presentamos un proyecto que se llama "Vamos por los mejores", pero ahora esto va a ser más grande, se denominará "Vamos con los mejores", con los mejores perfiles para recuperar la función pública. Entonces es la misma sociedad que va a dar los perfiles que están preparados o que están conscientes del rol que van a desempeñar.

¿En algún momento han evaluado como presidenciable a Claudia Ortiz?

En algún momento sí, nosotros lo hemos discutido, pero la última palabra la tiene ella y ella es la que va a tomar la decisión sobre si quiere o no participar como candidata presidencial.