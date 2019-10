" No se habla de lactancia en currículas"

[email protected]

Mónica Tesone dice que se conoce muy poco sobre la lactancia materna y que es una práctica que debería ser incluida en las aulas escolares y universitarias.

¿Cómo llega a comprender usted la diferencia entre la lactancia materna y la alimentación por fórmula?

En realidad, lo comprendo cuando empiezo a estudiar. No fue con la experiencia directa, sino cuando empecé a leer. Es lo mismo que me pasó con el colecho. Yo, siendo psicóloga, pensaba que el colecho era un tabú, algo prohibido, que un chico nunca debía dormir con sus padres o que si un chico tomaba el pecho más de un año era porque tenía una relación patológica con la madre. Era lo que yo había estudiado en el psicoanálisis, por ejemplo, una mamá tenía conductas violentas contra su bebé porque estaba muy frustrada porque no lo podía calmar y cuando llegó a relactar a su bebé cambió totalmente su actitud cuando vio que lo podía calmar con su cuerpo.

Y así fue como trabajé un tema que presenté en un congreso sobre Lactancia Materna como Factor Protector de Abuso, Maltrato y Abandono. Y allí encontré varios autores, hay investigaciones científicas: hay un trabajo en el que siguieron durante 15 años a 7,000 madres y donde concluyeron que entre más larga era la lactancia había menos probabilidades de que el chico fuera maltratado.

¿Podría definir cómo cambian las sociedades con estas personas que recibieron lactancia materna en comparación a las que no recibieron?

Hay, por ejemplo, sociedades tribus que cuando quieren que sus hijos vayan a la guerra los destetan apenas nacen; cuando quieren que sean chicos que trabajen la tierra les dan el pecho mucho tiempo. O sea que ya se sabe instintivamente esto y sé que son sociedades con más situaciones de paz, que los chicos son menos violentos. Pero cambiar una cultura, una sociedad, lleva por lo menos 100 años.

¿Cuáles son los desafíos en torno al tema de lactancia?

Hay algo que tiene que ver con las currículas, si tú ves, las currícula de alguien que se prepara para ser pediatra, quizás y por allí tiene una hora de lactancia, cuando en una hora no se puede aprender todo lo que hay que saber de lactancia; quizás hay más tiempo para aprender sobre fórmula. Así que, para comenzar, las currículas del personal de salud: obstetras, pediatras, matronas, parteras, todos los que van a estar con la mamá y el bebé el primer tiempo de vida deberían de tener lactancia en la currícula. Y también en la educación primaria y secundaria, que chicas y chicos sepan desde pequeños y que esto pase a ser parte de la cultura, que si juegan con una muñeca se les dé el pecho y no el biberón.

Incluirlo en las currículas es una forma de prevención primaria que puede cambiar de por vida la suerte de una persona en cuanto al padecimiento de enfermedades crónicas.