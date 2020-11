Piden abrir los archivos de El Mozote

Desde el pasado 21 de septiembre, los miembros del Colectivo de Salvadoreños Construyendo Memoria, se han acercado a protestar todos los lunes, frente al Estado Mayor, ubicado en la Alameda Manuel Enfrique Araujo, en Salvador.



Según los activistas de derechos humanos, la idea es hacer presión para que el Ejecutivo se responsabilice y permita al Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, abrir los archivos de El Mozote, para que se abra una causa penal en contra de los acusados del asesinato de casi mil personas a manos del ejército. Han pasado 39 años desde que ocurrió esa masacre en el oriente de El Salvador.

“Ver al juez de la República ser rechazado por miembros de las Fuerzas Armadas, no deja solo una preocupante imagen de desobediencia militar al poder civil, sino que además vuelve a poner a las víctimas y a la sociedad en su conjunto en el tiempo en que la seguridad nacional era la personificación del terror”, mencionó Sildania Murcia, miembro del colectivo.



Es por eso que, ayer, instalaron un memorial en honor a las cientos de personas que fallecieron a causa de la guerra civil en El Salvador y de los desaparecidos por la violencia común. Mencionaron que, actualmente, se está viviendo un fenómeno similar al del conflicto armado, en el que desaparecen personas de la noche a la mañana. Amanda Castro, es una de las personas que quedaron huérfanas a causa de la guerra en la década de los 80´s.

“Ahora es un día especial, porque honramos a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos, es una acción simbólica en el que le queremos decir a los salvadoreños que por medio del altar le rendimos tributo a nuestros familiares desaparecidos”, mencionó Amanda Castro, quien además recuerda “Yo soy una de los huérfanos que dejó el conflicto armado, mi padre fue asesinado en 1981 y mi madre en 1982”. En la entrada principal del Estado Mayor, colocaron las fotografías de las personas asesinadas y desaparecidas, así como frutas, semillas y cantaron canciones con las que recuerdan a los fallecidos, argumentan que la actividad de este 2 de noviembre incluye estas actividades para conmemorar a los que ya partieron, a causa de violencia.

Memorial. Los activistas de derechos humanos colocaron fotografías de personas asesinadas en el conflicto armado y desaparecidas, a causa de la violencia social.

“Las comunidades de Morazán, Chalatenango y de otros lugares, recordamos las más de 240 masacres que han habido en el país, porque no estamos en un campo santo, porque estamos reivindicando la memoria de aquellos que cayeron gritando libertad, y las instituciones del Estado tienen una deuda histórica con los empobrecidos de este país. Se niegan a hacer justicia a los más pobres”, dijo José Salvador Ruíz, miembro de las comunidades de bases católicas.

Los activistas se consideran un colectivo transgeneracional y buscan sentar un precedente, para darle rostro a una problemática que se ha visto opacada durante mucho tiempo por el Estado salvadoreño, según comentaron. “Queremos que abran los archivos, que compartan la verdad que es de todo un pueblo, no le pertenece a nadie. No se puede tapar el sol con un dedo. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. La historia avanza, el juicio se tiene que dar en algún momento. Pidan perdón, reparen todo el daño que han hecho a las víctimas, que sanen las heridas,, dejen de hacerle guerra a El Salvador", mencionó Sara García.

Los miembros de este colectivo mencionaron que continuarán, todos los lunes, con estas protestas pasivas frente al Estado Mayor, hasta que el Ejecutivo cumpla, abriendo los archivos que le darán justicia a los más desfavorecidos, según argumentaron.

“Hemos tenido la idea de crear este memorial permanente, no solo para los desaparecidos en el conflicto armado, sino también para los desaparecidos en la actualidad. No queremos que jueguen con la dignidad de las personas. Tienen que construir otro discurso, como una reconciliación para pedir perdón, para que no se vuelvan a cometer esos errores. Hasta que no sanemos las heridas, continuarán los desaparecidos, hay que actuar ya, para que la impunidad no se aparque en este país”, dijo Charon Hernández.

Además de consignas pidiendo respeto a los derechos humanos, hubo batucada y también comida, como es costumbre en el día de los difuntos.

Flores. Muchos de los participantes, colocaron arreglos florales en memoria de los familiares asesinados y desaparecidos.