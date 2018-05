Quijano cambiará las cerraduras de oficinas FMLN si no las entrega

El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, declaró ayer en la entrevista “Frente a frente” que, si hay grupos parlamentarios que no quieren ceder las oficinas que les quedarán vacías, podría mandar a cambiar las cerraduras de las puertas que sean necesarias.



Quijano se refirió en específico al FMLN, que bajó de 31 a 23 diputados en esta legislatura, y dijo: “El FMLN no quiere entregar las oficinas de ocho diputados que perdieron. Voy a mandar a cambiar las cerraduras de todas las oficinas que no quieren entregar si es necesario”.



A través de la cuenta oficial del grupo parlamentario del FMLN, el partido expresó que las ocho oficinas que quedan vacías porque los diputados no fueron reelectos, que son de las que habló Quijano, “están en medio de la fracción legislativa de FMLN. ¿Será que querrán estar compartiendo el espacio en nuestra fracción los diputados de ARENA? ¿Es esa su intención?”.



Horas más tarde, cuando terminó la primera reunión de la junta directiva de la Asamblea, el diputado presidente declaró que se había acordado la creación de una comisión para que se encargue de que cada uno de los 84 diputados tenga su propia oficina cuanto antes.



En otro punto, el presidente del legislativo declaró que, aunque en términos informales, se discutió el tema de la construcción del nuevo edificio administrativo de la Asamblea y que están de acuerdo el resto de directivos. En la otra sesión de la directiva tratarán el tema a fondo.



También se postergó para la otra reunión el estudio de la petición del vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, para que las sesiones de trabajo de la junta directiva sean abiertas a los medios de comunicación.

Sin acuerdo

La junta directiva de la Asamblea dejó pendiente el tema de abrir las reuniones a la prensa. Gallegos quien fue presidente hasta el 30 de abril fue quien llevó la propuesta, sin embargo, en 2015, el diputado de ARENA, David Reyes, ya lo había propuesto y el resto de partidos se negó.