" Se lleva una planilla que tiene representatividad territorial"

La diputada forma parte de la planilla que lidera el presidente del sector profesional de ARENA, Francisco Manzur. Asegura que aunque no cuentan con miembros que son mediáticamente reconocidos, sí han formado un equipo con gente de territorio y que representa todas las zonas del país. "Nuestra planilla sí cuenta con miembros a nivel nacional, desde occidente hasta oriente. Es algo que no ha pasado antes", dijo.

¿Qué incita a Karla Hernández a formar parte de esta planilla que busca dirigir a ARENA?

Para nadie es un secreto que yo he sido de las personas que ha hecho bastante autocrítica dentro del partido acerca de qué cosas debe mejorar la dirigencia, acerca de cómo mejorar algunas cosas en la Asamblea y creí que era momento de dejar de quejarme y empezar a involucrarme. Cuando Francisco Manzur me invita a participar dentro de su planilla pasaron muchísimas cosas por mi cabeza, como el que me da miedo que vaya a ser como otras elecciones en la que parece que se ha dado línea, qué va a decir mi familia, pero no se vale quejarse si uno no quiere mojarse los pies, pero decidí participar porque creo que ARENA debe cambiar.

¿Qué debe cambiar ARENA?

Partiendo de la dirigencia siempre se habló que el COENA debe de ser territorial, pero eso no significa ir a visitar a las estructuras, que me atiendan como que soy "rockstar" y me reciban, sino que se trata de involucrarse en el día a día en el trabajo, no solo de la estructura sino de los funcionarios del partido, es decir que los alcaldes y diputados no se sientan abandonados por la dirigencia, sino que haya comunicación fluida, permanente y que el COENA esté atento a sus necesidades y que en la Asamblea no se haga una llamada para decir a los diputados cómo votar sino que se discuta con ellos. Se necesita un COENA que esté abierto a la crítica.

Hay quienes ven un desbalance muy grande entre las planillas por los rostros en cada una. ¿Cómo lo analizan ustedes como planilla?

Es cierto que la planilla de Gustavo (López Davidson) tiene rostros más conocidos a nivel mediático; sin embargo, nosotros por primera vez en la historia del partido se lleva una planilla que tiene representatividad territorial. Es decir que esta planilla no está integrada solo por gente de San Salvador, sino que hay de representantes de San Miguel, un alcalde de San Sebastián Salitrillo (Santa Ana), representantes de Chalatenango, de La Paz, de Sonsonate, de San Salvador. Quizá sea gente que mediáticamente no la conocen, pero que en la estructura del partido se ha ganado un lugar y están donde están porque la estructura los ha puesto ahí.

¿Cómo hacer una fortaleza esa territorialidad?

La fortaleza es que cuando lleguemos, por ejemplo, al oriente del país no vamos a llegar a presentar a todos los miembros del COENA porque van a reconocer que están representados ahí cuando nos paremos a hablar con ellos y nadie nos va a contar de segunda mano lo que necesitan porque sus representantes nos van a decir de primera mano lo que necesitan y lo que han estado reclamando al partido y así con todas las zonas del país.

¿Han conocido y reconocido los errores de la actual dirigencia?

En mi humilde opinión creo que no podemos hacer oídos sordos a las críticas y a las bases. El COENA no puede pretender que lo sabe todo sino que debe de escuchar al que está en el territorio qué es lo está necesitando la gente en su zona de influencia porque el COENA no tiene que saberlo todo. El COENA es un director de orquesta, pero los músicos es nuestra gente en el territorio y el COENA que dirigió las elecciones del 3 de febrero no supo aprovechar a los músicos para que tocaran una buena melodía. El COENA no puede dejar abandonados a sus alcaldes y diputados. También se debe mejorar los perfiles de selección para los candidatos a alcaldes y diputados y que ese discurso de "devuelvan lo robado" ya no sea para el partido.

¿El aspecto comunicativo cómo lo trabajarían como equipo?

En materia de comunicación nos quedamos atrás y no logramos conectar con la gente, pero creo que hay dos cosas muy importantes. Una tiene que ver con que la forma de comunicarse cambió, no hay que restarle importancia a las redes sociales, y la forma cómo se comunica desde ahí. Aquellos comunicados de dos o tres páginas que la gente ya ni los quiere leer es parte de lo que tenemos que superar, pero más allá de eso uno convence no con lo que dice sino que con lo que hace y en ese sentido nuestra forma de comunicar con los salvadoreños debe partir de nuestras acciones. No podemos hablar de que somos un partido cercano a la gente y nuestros funcionarios no van al territorio o que conoce las necesidades de la gente y no hay un sistema para recibir y darle audiencia a la gente y conocer sus necesidades. Tenemos que cambiar todo eso. Debemos ser coherente entre lo que hacemos y lo que decimos.

¿Qué potenciarán? ¿La territorialidad o el trabajo de las municipalidades y legislativo?

Las dos cosas deben ir de la mano porque no están excluidos una de la otra. En mi caso la territorialidad que he hecho como diputada en La Libertad me ha permitido visibilizar diversos problemas que he podido tratar de solventar desde lo legislativo. Y a eso le apostamos como planilla, que lo que suceda en el territorio lo podamos resolver conociendo las necesidades de primera mano.