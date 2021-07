Sistema público de Salud da insumos a pacientes con colostomía

El sistema nacional de salud ya provee insumos médicos para los pacientes de colostomía, informó ayer el doctor de Servicio de Ostomía de la Orden de Malta, Carlos Emilio Álvarez.

De acuerdo con el médico, el trabajo se realizó en conjunto con el ministro de Salud, Francisco Alabí, quien apoyó el proyecto de capacitación de los profesionales de la salud y del abastecimiento de los insumos.

El médico mencionó que los pacientes de esta área ya pueden acceder a los suministros que necesitan mensualmente, que, de hecho, se han estado entregando desde el marzo en el sistema público de salud.

La colostomía es una abertura en el vientre que se realiza a los pacientes cuyo colon no funciona correctamente o porque alguna enfermedad está afectando una parte del mismo, obligando a extirparlo. Estos pacientes deben utilizar unas bolsas para expulsar sus heces.

Álvarez explicó que antes los hospitales no siempre colocaban estas bolsas. "No les decían qué hacer, no les decían donde comprarlas yesos pacientes no sabían que hacer", dijo. Aseguró que ahora los pacientes reciben una mejor atención por las capacitaciones realizadas en todos los hospitales nacionales y en todas las unidades de salud especializadas del país.

"Ya tenemos lineamientos (en el portal del MINSAL) para los médicos y enfermeras de qué hacer con esto. En enero salió la ley que protege al paciente ostomizado", dijo el doctor, quien manifestó que dicho trabajo se ha hecho pensando en el bienestar del paciente.

El beneficio se entregará el tiempo que cada paciente lo necesite, ya sea de por vida o temporal. Entre lo que se les entregará están las bolsas y suplementos de limpieza para que realicen el mantenimiento que requiere en el mes.