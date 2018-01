Soto denuncia presiones en interior ARENA

“Muchos políticos actuales se quejan y no les gusta cuando se habla de cambio. Eso me ha pasado a mí cuando he dado alguna entrevista y señalado algún error, cuando he señalado algunos de los abusos que se han dado dentro y fuera de mi partido (ARENA) recibo un mensaje o una llamada en donde me dicen: ‘Abraham, no digas esto, porque eso me afecta a mí’”, eso fue lo que denunció Abraham Soto, candidato a diputado por el partido ARENA en el departamento de San Salvador.

Las declaraciones de Soto fueron dadas en la entrevista “Debate con Nacho” de la Telecorporación Salvadoreña.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a Soto sobre a qué diputados se refería; sin embargo, se limitó a decir que no revelaría nombres. “No hay necesidad de decir los nombres porque la población ya sabe quiénes son”, expresó.

“Si queremos cambiar los problemas de la gente, tenemos que ver qué les conviene a ellos y dejar de ver nuestros intereses como partidos políticos”, agregó el candidato. Soto busca la diputación tras la salida de John Wright del proceso interno de ARENA. En un inicio iba como suplente, pero tras ese movimiento compite como propietario.

