UE dice no se apegará a postura GOES en elecciones

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya se encuentra trabajando en el país y el jefe adjunto, Alexander Gray, asegura que pese a que el Gobierno de El Salvador y el Tribunal Supremo Electoral los han invitado a ser parte del proceso, eso no implica que tomarán postura similar a la del Ejecutivo.

“El Salvador es un país amigo de la Unión Europea y por eso nos invitaron acá a observar, pero eso no quiere decir que vamos a tomar lados. Somos neutros”.

Alexander Gray, jefe adjunto de la MOE de la Unión Europea

“Somos imparciales, somos neutrales y seguimos la misma metodología en todos los países donde vamos a hacer una observación electoral. El Salvador es un país amigo de la Unión Europea y por eso nos invitaron acá a observar, pero eso no quiere decir que vamos a tomar lados. Somos neutros”, fue la respuesta de Gray al ser consultado sobre el tema.



La misión de la UE está integrada por unos 80 observadores. De esos, 28 observadores de corto plazo ya fuero trasladados a los 14 departamentos del país para tener acercamientos con las autoridades electorales locales, así como con representantes de diversos partidos políticos.



Gray aseguró que como misión de la UE no tienen la intención de tener algún tipo de injerencia en el proceso electoral. “No interferimos en el proceso. Trabajamos con transparencia y con neutralidad, así que durante el proceso electoral no podemos ofrecer opiniones porque esto sería visto como una interferencia”, expresó Gray a LA PRENSA GRÁFICA.



Respecto a si en El Salvador se puede dar un escenario similar a lo ocurrido en Honduras, Gray descarta eso ya que, según él, los escenarios políticos son diferentes.



“Francamente no se pueden hacer comparaciones porque las situaciones son muy distintas, los sistemas electorales son distintos (...) no se puede comparar”, dijo Gray.



Avance democrático en las formas de votar



Otro de los aspectos de los que se le consultó a Gray es si a criterio de la Unión Europea el sistema de votación en el país es complicado. Cabe mencionar que el presidente del TSE, Julio Olivo, ha dicho que a nivel internacional el sistema salvadoreño es visto como uno de los más complejos.



“Para los electores, para los miembros de la JRV, para los que van a contar votos y llenar las actas, es necesario que haya educación cívica... es un sistema que no diría es complicado, pero sí hay que entenderlo bien... Yo diría que ir de lista cerrada a abierta, (luego) a cruzada se puede percibir como un avance democrático”, aseguró Gray.

analistas se han instalado ya en la capital para dar seguimiento al proceso electoral.