$1.3 mill de escalafón en Salud fueron reorientados

Los $15 millones que se le asignaron al Ministerio de Salud (MINSAL) en concepto de “escalafón equitativo”, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2017, comenzaron a ser distribuidos con normalidad en febrero; sin embargo, esa parte del escalafón que correspondía a enero nunca llegó a manos de los trabajadores del MINSAL.“Si son $15 millones en el año (presupuesto para el escalafón) hay que dividirlo entre 12; sería un millón y tanto que no pudimos aplicarlo por la tardanza de la aprobación del presupuesto”, dijo la ministra de Salud, Violeta Menjívar, luego de que se le preguntó a dónde se reorientó el escalafón de los trabajadores correspondiente a enero.Pese a que se le consultó a la ministra a dónde serían reorientados los fondos del escalafón de enero, no se tuvo una respuesta de la titular.A inicios de febrero, el viceministro de políticas de Salud, Eduardo Espinoza, confirmó que sería el Ministerio de Hacienda el que definiría a dónde se irían los fondos en concepto de escalafón que dejaron de percibir los empleados de esa cartera de Estado.En su momento, los sindicatos del MINSAL amenazaron con declarar inconstitucional el presupuesto; pero, de hacer esto, se suspendería su aplicación para luego ir a la Asamblea Legislativa a buscar su aprobación. Sin embargo, los sindicalistas no pasaron de amenazas verbales.Los sindicatos de Salud ya interpusieron dos denuncias a la ministra ante la Fiscalía General de la República (FGR), por violar la ley del escalafón y la ley de vacunas; sin embargo, no descartaron seguir en la misma ruta hasta lograr sus objetivos.Ante el cuestionamiento a Menjívar, dijo: “Nosotros estamos completamente seguros que no estamos violando ninguna ley ni la Constitución ni las leyes secundarias; estamos trabajando con toda la legalidad, respetando el Estado de derecho. El Presupuesto General de la Nación lo aprobó la Asamblea Legislativa, es una ley anual; si la Asamblea Legislativa aprueba una ley anual, esta la debemos de cumplir”.Cuando se le consultó a la titular de Salud sobre temas referentes a escalafón, presupuesto y recortes, recordó: “A partir del 1.º de enero de este año, nuestro país ha entrado a un ajuste fiscal... Cuando hay ajustes fiscales hay disminución de gastos, en materia de remuneración y en materia de bienes y servicios. Sobre todo en bienes y servicios ha habido una reducción”.