1.4 mill de salvadoreños mayores de 20 años padecen hipertensión

La situación de salud de los salvadoreños no marcha nada bien. La Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas no transmisibles del adulto de El Salvador (ENECA-ELS 2015) reveló que hay cinco enfermedades que están afectando grandemente a los ciudadanos. Una de ellas, la principal, es la hipertensión arterial (HTA), que está afectando a 1.4 millones de salvadoreños mayores de 20 años; es decir, dos de cada tres ciudadanos tiene esta enfermedad.“El 37 % de la población tiene hipertensión en nuestro país, pero otro 27.2 % tiene una prehipertensión. Eso da cifras que son preocupantes para nuestro país: tenemos 1.4 millones de personas arriba de 20 años que adolecen de una hipertensión arterial (no se incluyen los prehipertensos)”, dijo la ministra de Salud, Violeta Menjívar, previo a la presentación de los resultados.Estos datos, como otros, fueron dados a conocer tras la encuesta que se realizó en 2015. De un total de 9,097 personas elegibles, se encuestaron 6,150 personas a escala nacional, de las cuales 4,817 fueron efectivas, obteniendo un porcentaje de respuesta del 67.6 %Es acá donde se comprobó que la hipertensión arterial es de las ENT la que representa la más elevada prevalencia a escala nacional en ambos sexos.El predominio de esta enfermedad se encuentra en la región de salud metropolitana, en la población adulta, siendo la mujer quien tiene el mayor porcentaje (38 %) en comparación con el hombre (35.8 %)El ENECA-ELS 2015, entre sus datos, reveló que junto a la hipertensión arterial se encuentra –dentro de las cinco enfermedades que afectan a la población salvadoreña– la enfermedad renal crónica (ERC), ya que 12.6 % de la población adulta ya la sufren (una tercera parte presentan factores de riesgo que no están asociados ni a hipertensión, ni a diabetes, ni a otra enfermedad); un 12.5 % de personas ya adolecen de diabetes mellitus (DM) y 25.2 % son considerados prediabéticos: es decir, hay 500,000 personas aproximadamente que adolecen de diabetes (sin tomar en cuenta a quienes se encuentran en un estadio previo). Mientras que uno de cada cuatro salvadoreños padece dislipidemias (incremento de colesterol y triglicéridos altos).Si se suman los datos de la encuesta, hay un 65.2 % de la población que tiene sobrepeso y obesidad: el 27.3 % tiene obesidad y el 37.9 % tiene sobrepeso. Además, una de cada cuatro personas padece de dislipidemia, es decir, alto el colesterol y triglicéridos.En 2016, según MINSAL, fallecieron 8,605 personas por enfermedades cardiovasculares; por cáncer, 2,904; por diabetes fueron 1,346; por enfermedad respiratoria crónica 1,378; por hipertensión arterial 722 y por insuficiencia renal crónica más de 2,000.Los cambios de hábito, cambios alimenticios, la baja o nula actividad física, el tabaquismo, el alcoholismo y excesivo consumo de grasas, sal y bebidas azucaradas permite el incremento de las ENT.MINSAL habla de tener un plan nacional multisectorial de prevención del sobrepeso y la obesidad, lo cual realiza a través de centros escolares; además, detallaron que pronto empezarán a ejecutar el reglamento del control de las tiendas escolares y cafetines, para regular los alimentos que se ingieren en las escuelas y que tienen mucho riesgo para que los niños desarrollen al ser adultos una enfermedad crónica.