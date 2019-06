10 años esperando remover la escuela

Cinco aulas, la biblioteca, el laboratorio y la bodega del Centro Escolar Doctor Esteban Castro, de Santo Domingo, San Vicente, se encuentran inhabilitadas debido al hundimiento del piso ocasionado por filtración de agua donde está cimentada la infraestructura.

Según autoridades de la escuela, el problema lleva 10 años desde que fue descubierto en una de las aulas. Pero desde entonces, pese a que el Ministerio de Educación declaró como "punto rojo" el 60 % del edificio, no se dio alternativa.

Para no afectar a la comunidad educativa se optó por construir aulas improvisadas en un terreno que cedió inicialmente otro centro educativo de la ciudad, pero estas no reúnen las condiciones básicas tanto para los alumnos como para los profesores.

En estas aulas son atendidos alumnos de segundo y tercer ciclo, mientras que los de primero, segundo y tercer grado lo hacen en las tres que están en la parte alta del centro escolar, según las autoridades.

Ante riesgo. Por la situación que enfrentan en la escuela, la matrícula ha bajado de 500 a 340 alumnos, por decisión de los padres.

"Diez años que se descubrió el problema y no se ha hecho nada. Nosotros hemos gestionado, hasta pedimos audiencia con el (ex) ministro (Carlos Canjura). La preocupación es más ahora, porque los últimos sismos han dejado ranuras en las paredes que antes no habían", dijo la subdirectora, Cecilia Aguilar.

De acuerdo con estudios realizados por Educación, la escuela estaría sobre una superficie hídrica, por lo que establecer el origen del problema implicaría demolerlo y construir drenajes subterráneos, que requieren de una inversión millonaria, por lo que lo más viable, aseguran, es la construcción en otro lugar.

"El Ministerio de Educación lo que sí hizo fue comprar el terreno donde están las aulas provisionales, solo esperamos la escritura. Ante lo que vivimos aquí y la inhabilitación pedimos a alguna institución y al presidente (Nayib Bukele) que nos construya ahí una nueva escuela", afirmó la maestra.