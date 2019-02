10 frases que Muyshondt dijo hoy sobre el COENA, ARENA y Bukele

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, habló hoy sobre la situación que atraviesa el Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) tras la derrota sufrida por ARENA en las elecciones presidenciales del domingo.

Muyshondt, quien desempeñó varios cargos en el COENA como director de diferentes áreas y vicepresidente de Ideología entre 2009 y 2018, dio hoy sus valoraciones de lo que sucedió durante la campaña y lo que podría ocurrir con el instituto político.

Estas son sus frases más destacadas durante el programa Frente a Frente de TCS:

1. “Cristiani recogió el partido de las cenizas, la última vez en 2009”.

El expresidente Alfredo Cristiani presidió el COENA entre 2009 y 2013, período que le siguió a la primera derrota que ARENA sufrió en las presidenciales con el ascenso de Mauricio Funes con el FMLN. Su nombre es uno de los que Muyshondt propone junto a otros como Margarita Escobar, Norman Quijano, Milagro Navas, René Portillo Cuadra, Roberto d´Aubuisson, Ricardo Simán, Rodrigo Ávila, Mauricio Interiano para integrar un “equipo de transición” para consolidar al partido. Hoy dijo que mencionó los nombres a manera “de ejemplo” y escogió a gente como Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, porque ella “sabe cómo ganar elecciones”.

2. “La culpa de los resultados no recae en el COENA”

Militantes y diputados han reclamado a la dirigencia del COENA deponer sus puestos y el mismo presidente Mauricio Interiano reconoció ayer la responsabilidad en el proceso que atraviesan, a la vez que convocó a cambiar las autoridades del partido en prontas elecciones.

Sin embargo, Muyshondt restó culpa hacia la cúpula del partido y dijo que la derrota del domingo “recae en una serie de factores” y “decisiones que se tomaron dos años y medio atrás”. “Por ejemplo, somos el único partido en el mundo democrático que prohíbe cargos en la dirigencia a personas con cargos de elección popular… es un experimento que no estábamos listos para hacer y nos pasó factura”, criticó.

3. “No puede ser que elijas una comisión política de dedo”

Para Muyshondt, “la comisión política, para que tenga legitimidad, tiene que ser electa también” por las bases del partido, así como se hace con la dirigencia del COENA. Espera que las próximas autoridades representen a todos los areneros.

4. “Si ellos no comparten los principios de ARENA que formen su propio partido”

Muyshondt dijo que ARENA está abierto a la crítica constructiva, siempre y cuando todo se diga en el marco del respeto. Consideró “desafortunadas” las declaraciones de la diputada Felissa Cristales, quien llamó “dinosaurios” a los dirigentes del COENA y dijo que ella tampoco es de los “nuevos rostros”. “Si Felissa Cristales está en el partido desde que era niña”, dijo.

Agregó que aquellos que no estén de acuerdo con los valores del instituto político, como el caso de Juan Valiente, exdiputado y miembro del sector empresarial de ARENA, pueden salirse y formar su propio partido.

5. “Yo esperaba que ARENA saliera arriba de lo que salió, que saliera con alrededor del 35 % (de votos) y salió del 32 %”

Para ganar la elección presidencial, Carlos Calleja necesitaba el 50 % de los votos más uno. Sin embargo, Muyshondt dijo hoy lo que él esperaba era que en los resultados ARENA obtuviera el 35 % de los votos -solo un poco más de lo obtenido el domingo- y “que en segunda vuelta se corrigieran las cosas que no se corrigieron” en la primera en ARENA. El partido quedó en segundo lugar con un 31.77 % de apoyo, aún si hubiese logrado el porcentaje que esperaba Muyshondt, no habría ganado. “Lo que no esperaba es que el FMLN saliera abajo del 15 %”, confesó.

6. “Faltó escuchar a diputados y alcaldes, los liderazgos territoriales del partido”

Muyshondt considera que "el partido ha recibido la lección y está en proceso de análisis". Para él, faltó que se "empoderara" a los liderazgos territoriales durante la campaña electoral.

7. “Si ARENA sigue haciendo las cosas como se están haciendo, sí pudiera dirigirse hacia un fin”

“Definitivamente no es el fin de ARENA, es el principio de un nuevo comienzo de ARENA… que debe surgir de un aprendizaje”, consideró hoy Muyshondt; sin embargo, advirtió que, si la forma de hacer las cosas no cambian, sí podría “dirigirse hacia un fin”. “Si cambia pudiera salir en una elección mucho más fuerte”, expresó.

8. “Él (Bukele) me llamó a mí… yo lo felicité antes por chat”

Muyshondt dijo que habló con el presidente electo Nayib Bukele en la noche del domingo y le demostró su apertura. “Le ofrecí mis felicitaciones, que podemos trabajar juntos: alcaldía y gobierno. De hecho, él me llamó a mí, yo lo felicité antes por chat”, dijo hoy. Considera que la llamada hecha por Bukele “demuestra madurez”.

9. “(Bukele) mandaría pésimas señales si el patán de Walter Araujo toma cargos en el gobierno”

Walter Araujo, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue miembro de ARENA hasta que él y el partido rompieron relaciones en julio de 2013 por disputas con la dirigencia del COENA. Por otra parte, ha mostrado abiertamente su apoyo a Bukele durante toda su campaña y gestiones como alcalde. Muyshondt dijo hoy que “la comunidad internacional” está expectante ante la conformación del nuevo gobierno y consideró que Bukele “mandaría pésimas señales” si elige a Araujo entre su gabinete.

Por otra parte, Muyshondt dijo que Bukele “tiene buena gente como Michelle Sol (alcaldesa de Nuevo Cuscatlán) y Ernesto Castro, que pueden ser buenos funcionarios”. Castro es esposo de Sol y se ha mantenido cercano a Bukele durante la campaña. El presidente electo aún no ha adelantado nombres para su Gobierno.

10. “Hubiera servido más que Javier (Simán) se hubiera sumado a la campaña en lugar de estar atacando al partido”.

Javier Simán buscó ser candidato presidencial por ARENA, pero en las elecciones internas quedó en segundo lugar, atrás de Carlos Calleja. Muyshondt criticó las actitudes del empresario mostradas tras perder la candidatura interna y llegó a decir que pareciera que Simán deseaba que Calleja perdiera las presidenciales el domingo.