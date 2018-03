10 muertos en San Martín por purga entre la misma pandilla

Lee también

Seis miembros de la clica Somos Pocos pero Locos (SPLS) del Barrio 18, facción sureña, llegaron a la colonia Anémona de San Martín, atrás de las bodegas del ex-IRA, el miércoles por la noche, para asesinar con armas de fuego a cuatro mujeres de su misma estructura, quienes se encargaban de actividades logísticas de la pandilla. Entre los seis que asesinaron a las mujeres iba uno de los cabecillas de esa estructura, identificado por las autoridades únicamente como “el Capo”.El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, explicó que las investigaciones aún no han revelado cuáles fueron las razones por las que los pandilleros decidieron asesinar a las cuatro mujeres. Cotto tampoco dio a conocer las identidades de las mujeres, solamente detalló que se trató de dos parejas de madre e hija. Una de las mujeres jóvenes, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), tenía cinco meses de embarazo.Tras el cuádruple homicidio, los pandilleros abordaron un vehículo tipo sedán, placas particulares P 551-049, y salieron al carril auxiliar de la carretera Panamericana rumbo al oriente del país, donde una patrulla de la Policía ya estaba obstaculizando el paso para impedir el escape y detenerlos en flagrancia. Esa es la versión oficial de las autoridades.Cuando los pandilleros vieron la patrulla, según lo que contó Cotto, abrieron fuego y dañaron el vehículo policial. Los agentes respondieron y asesinaron a cinco de los seis pandilleros, quienes quedaron en el interior y a un lado del carro en que se transportaban. En el asiento trasero quedó el cadáver de “el Capo”, quien era reclamado por la justicia acusado de haber asesinado a seis personas, entre esas a un agente de la Oficina de Atención Ciudadana (ODAC) de la Policía, en varios hechos del año pasado.“Nuestras unidades recibieron información de que hombres armados se encontraban en esa zona de San Martín, donde asesinaron a las mujeres, y por eso fueron al lugar. Una patrulla los ubicó y esperó en el carril auxiliar para capturarlos, pero como abrieron fuego, nuestros agentes, en una intervención inmediata, respondieron y cinco de los pandilleros fallecieron en el vehículo”, dijo el director de la Policía.El sexto pandillero intentó huir en medio del tiroteo. Salió del vehículo, se corrió por los dos carriles de la carretera Panamericana y volvió a atacar a los policías, quienes ya lo iban persiguiendo. El pandillero falleció junto a una de las columnas de cemento que soportan una pasarela en la zona.Debido a que la escena era prolongada, la policía decidió cerrar ambos sentidos de la carretera Panamericana para recolectar evidencia y hacer el levantamiento de cadáveres. En la escena, la policía incautó cinco armas de fuego, aunque no detalló el calibre y solo informó que eran armas cortas.El cierre de la carretera provocó que el miércoles desde las 10 de la noche hasta ayer a las 8 de la mañana nadie pudiera pasar del oriente del país hacia San Salvador y viceversa. La fila de vehículos que esperó a que la escena fuera procesada se extendió al menos por tres kilómetros de cada lado de la vía.Las cuatro mujeres asesinadas el miércoles se suman a las otras dos que fueron asesinadas en febrero y a las otras dos que fueron asesinadas en diciembre del año pasado, por la misma clica de la pandilla, cerca de las bodegas del ex-IRA.El 19 de febrero de este año fueron asesinadas Angélica María Escobar, de 48 años; y su sobrina Saraí Escobar, por una supuesta purga de la pandilla, según dijo la policía que era la hipótesis preliminar. Ese doble homicidio ocurrió en el interior de la vivienda 17 del pasaje Júpiter, en la comunidad San Martín.En el ataque a las mujeres también fue herido en la cabeza un hijo de Escobar, quien era parte de la pandilla.Antes de este caso, la fiscalía también informó el 23 de diciembre del año pasado que fueron asesinadas con armas de fuego Edith Castro, de 42 años, y Ana Guadalupe, de 17, quienes eran vendedoras en autobuses.El crimen también ocurrió atrás de las bodegas del ex-IRA.Además de estas víctimas de la violencia homicida de la clica SPLS, la policía también informó que el 6 de enero de este año, en la zona comercial del municipio, ubicada en el carril auxiliar de la carretera Panamericana que va del oriente del país hacia San Salvador, fue asesinada Hilda Mercedes Rivas. Sobre los homicidas, la policía dijo en ese momento que no tenía pistas de quiénes podrían haber cometido el crimen.