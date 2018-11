10 personas desaparecen cada día en El Salvador

La cifra de personas desaparecidas durante el año sigue en aumento. Las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) reflejan que en 2018 cada día han desaparecido 10 salvadoreños en promedio, una cantidad mayor que la cantidad diaria de asesinados, que este año es de nueve.

Entre el 1.º de enero y el 31 de octubre, la Fiscalía recibió un total de 3,015 denuncias por desapariciones, mientras que en el mismo periodo del año anterior recibió 2,843. Los datos reflejan que, hasta la fecha, en 2018 se han perdido 172 salvadoreños más que en 2017; es decir, un incremento del 6 %.

El alza de las desapariciones también se evidencia en octubre, que cerró con 326 desaparecidos, lo que significa 43 casos más que en 2017 cuando se reportaron 275, según las estadísticas fiscales.

Del total de desaparecidos del mes pasado, 186 son hombres y 117 mujeres, mientras que en el resto (23) la FGR consignó que son de sexo indeterminado. La mayoría de personas no localizadas del mes anterior se ubica entre las edades de los 13 y 40 años con 210 casos. En el rango etario de 13 a 17 años son 50 desapariciones; entre 18 y 30 se contabilizan 106 casos; y desde los 30 hasta los 40 años son 54 personas sin localizar.

Las estadísticas de las personas desaparecidas se tornan más alarmantes al compararlas con las de los homicidios. Durante este año, según la Policía Nacional Civil (PNC), fueron asesinadas 2,814 personas, es decir, 201 casos menos que las desapariciones.

Las autoridades policiales consideran que no existe ninguna relación entre el aumento de las desapariciones con la reducción de homicidios. Las estadísticas de ambos temas han sido relacionados durante los últimos años, pero para el director de la PNC, Howard Cotto, se trata de un error.

"No sé en qué se pueden sustentar esas cifras cuando hemos dicho que el tema de los desaparecidos debemos tener cuidado en que las cifras no se dupliquen o tripliquen", aseguró Cotto en referencia a las personas que luego son localizadas vivas o muertas y que no se depuran de las estadísticas oficiales.

El director, incluso, afirma que el tema de las desapariciones es utilizado de manera mediática para restar mérito al accionar de la Policía en la disminución de asesinatos. "Cada vez que hay disminución de homicidios surge el mismo tema, yo sé que es de mucho interés mediático querer demostrar que los homicidios no bajan sino que aumentan. Entonces cuando hay un incremento de homicidios se sostiene que hay un incremento, porque lo hay, pero cuando disminuyen (asesinatos) no, no disminuyen, hay más desaparecidos", agregó en referencia a que este año hay una reducción del 16 % de homicidios respecto al año anterior.

El director de la PNC también adelantó que las instituciones gubernamentales están trabajando en un proyecto integral para atender a las víctimas de desapariciones. El objetivo es brindar atención a los familiares de las personas no localizadas y permitir mayor eficiencia en la respuesta a las denuncias.

El plan, que cuenta con apoyo de organismos internacionales, permitirá que tanto la FGR, la PNC y Medicina Legal manejen los mismos datos de personas desaparecidas, algo que en la actualidad no sucede, afirmó Cotto. Las estadísticas relacionadas con el tema muchas veces difieren entre las instituciones.

Casos

El agente Darwin Alexánder Martínez Cruz, de 27 años, fue privado de libertad por cuatro hombres el 28 de julio de 2017 en el punto de microbuses de la ruta 101-D, en la comunidad Emmanuel de Santa Tecla. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector.

El pasado jueves, el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla suspendió la audiencia preliminar en contra de cinco pandilleros acusados de su desaparición. Hasta la fecha, 15 meses después, el cuerpo del agente no ha sido localizado y la familia espera encontrarlo con vida o pronta justicia.

La audiencia fue suspendida a petición de la FGR, que solicitó más tiempo para realizar "diligencias de investigación". El juez determinó que la audiencia se realizará el 13 de diciembre.

Las autoridades también trabajan en identificar unas osamentas localizadas en la comunidad Vista al Lago, de Ilopango. El director de la PNC sostiene que, según investigaciones, hay altas posibilidades de que los cuerpos sean de los cuatro soldados desaparecidos desde hace dos años.

Los nombres de los soldados son Saúl Humberto Turbín Gómez, Wilfredo Pérez Flores, Nelson Omar Díaz López y Leonidas Enrique Morales. Todos desaparecieron el 10 de octubre de 2016 en esa colonia.