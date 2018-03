10 preguntas sin respuesta que los salvadoreños hacen sobre el asesinato de Gustavito

Lee también

El asesinato de Gustavito, el hipopótamo del Zoológico Nacional, perpetrado la semana pasada por un grupo de atacantes -que presuntamente ingresó en la madrugada al lugar, y golpeó y lesionó hasta la muerte al animal- ha causado indignación, tristeza y asombro entre los salvadoreños.Las autoridades han dicho que el ataque ocurrió en horas nocturnas, entre la noche del miércoles y madrugada del jueves anterior. De ello, sin embargo, el personal del zoológico no se enteró sino hasta tres días después. La muerte ocurrió el domingo, por lo que Gustavito sufrió varios días de agonía.Fue enterrado en su recinto en el parque el lunes, al día siguiente de su muerte, sin que se hiciera un homenaje, pese a ser uno de los especímenes icónicos de lugar. El entierro exprés fue para “evitar el morbo”, dijo ayer el director del parque Vladlen Henríquez.No hay pistas de sus atacantes, de cómo ingresaron al parque o de por qué se arremetió tan brutalmente contra el hipopótamo.Todo lo que rodea la noticia que ha entristecido al país –y ha sido retomada por medios internacionales- genera una serie de dudas entre los salvadoreños que utilizan las redes sociales como plataforma para hacerse escuchar.Estas son 10 de las preguntas sin respuesta más frecuentes sobre el asesinato de Gustavito:¿Quién mató a Gustavito?¿Hubo motivación política o gremial en el asesinato?¿Por qué no se mostró el cadáver?¿Por qué no se preparó un homenaje de despedida como se hizo con la elefanta Manyula?¿Qué ocultan las autoridades?¿Por qué no se enteró la seguridad privada del ataque el mismo día?¿Cómo entraron los atacantes al recinto?¿Qué motivó el ataque contra un animal encerrado en el zoológico?¿Por qué el ataque fue contra Gustavito?¿Fue Gustavito víctima del ataque porque era el animal más icónico del parque?