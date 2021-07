$100 mill ocupa el GOES para subsidio al salario mínimo

Funcionarios del gobierno explicaron, ayer, a los diputados de la comisión de hacienda que requieren elevar en $100 millones más el fondo de constitución del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA) para poder absorber el subsidio al aumento del salario mínimo que apliquen las Micro, Pequeña y Mediana empresas (MIPYMES).

Cuando los diputados aprobaron la formación del Fideicomiso, en julio del 2020, el fondo inicial de constitución fue fijado en $600 millones. Este monto no lo habían modificado, hasta ayer que fue solicitado hacerlo.

De acuerdo con el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, la estimación que hacen indica que para poder absorber el gasto en el que van a incurrir alrededor de 13,500 MIPYMES, el Estado debe erogar $100 millones.

Debido a que el pago lo harán a través de FIREMPRESA, el funcionario requiere a la Asamblea que modifique el artículo 3 de la ley del Fideicomiso para cambiar que el fondo de constitución ya no sea de $600 millones, si no de $700 millones.

La semana pasada, representantes del Gobierno llegaron a la Asamblea a dejar una serie de reformas que los diputados tienen que aprobar para poder hacer efectivo el subsidio al salario mínimo. Esta fue una medida que promovió el Gobierno, sin presentar análisis de ningún tipo que sustentase la medida.

El cambio en el monto de constitución es uno de los cambios. Otro es la incorporación del programa de subsidio a las MIPYMES como uno de los que serán financiar desde FIREMPRESA.

"Habrá que agregar un nuevo literal para que el programa tenga vida como tal porque no estaba contemplado en el FIREMPRESA inicialmente", reconoció Zelaya ante los diputados.

Según el presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, después de las vacaciones agostinas estará disponible en la página web de FIREMPRESA una pestaña para que las MIPYMES que quieran el subsidio puedan completar la inscripción.

Entre los requisitos que deben tener es que su planilla de empleados no supere las 100 personas contratadas y que la empresa esté inscrita como patrono ante el ISSS. Durán aseguró que no van a considerar récord crediticio ni ningún otro aspecto para decidir si una MIPYME es o no beneficiaria del subsidio.