100 mototaxis en Pasaquina no tienen permisos del VMT

Lee también

Un centenar de mototaxis circulan de manera ilegal en el municipio de Pasaquina, en La Unión, debido a que el Viceministerio de Transporte (VMT) no ha accedido a dar los permisos de ruta y placas para circular y puedan así prestar el servicio de transporte alternativo cumpliendo con la ley.Este sector de transporte asegura que desde hace un año ha hecho las solicitudes en reiteradas ocasiones ante el VMT y hasta el momento sigue sin obtener una respuesta favorable. También buscó apoyo en la Asamblea Legislativa, y aunque algunos diputados le prometieron ayuda, hasta el momento nada ha sido efectivo.“Quisiéramos que el VMT nos dé por lo menos un permiso temporal para renovar cada año porque no tenemos placas, para que la policía cuando venga no nos persiga, porque por no andar placas nosotros nos corremos”, indicó Alberto Zumba.La mayoría de las mototaxis en Pasaquina circulan en la zona de la frontera El Amatillo, donde el movimiento migratorio se da las 24 horas y hay demanda de dicho servicio alternativo, el cual se ha vuelto una forma de obtener ingresos para muchas familias.“Aquí es el único servicio de transporte que tenemos para los cantones y lo que queremos es trabajar legalmente para dar el servicio a la comunidad, pero las autoridades no quieren acceder a darnos el permiso”, comentó Élmer Aguilar, otro mototaxista.Ante la falta de permisos de ruta, los mototaxistas se arriesgan a que la División de Tránsito Terrestre de la Policía les decomise las unidades y afirman que para recuperarlas el proceso tarda hasta cinco meses, y para hacer el trámite deben buscar los servicios de abogados, que les cobran hasta $400.“No somos delincuentes y no queremos andarnos escondiendo, por eso es que queremos que nos legalicen las motos y ganar el pan de cada día”, acotó Balmore Ramírez, otro de los que solicitan permisos.En tanto, la Policía en el departamento de La Unión ha informado que para este año uno de los sectores a los que se enfocará el plan Cero Tolerancia son las mototaxis. En ese marco, se desarrollarán operativos sorpresa en los diferentes municipios del departamento donde circulan las mototaxis, para revisar placas, licencia y carné de motorista.“Mototaxis que se sorprendan sin placas serán sacadas de circulación y remitidas al depósito de vehículos, sin excepción de la infracción, y serán puestas a la disposición del VMT para que haga la liberación”, afirmó la subinspectora Blanca Cruz, jefa de la División de Tránsito en La Unión.Agregó que ya se hicieron los primeros decomisos de mototaxis en Intipucá, Anamorós y Pasaquina, pero han identificado otras localidades donde también opera este tipo de transporte alternativo.