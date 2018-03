106,637 ESQUELASPOR NO PORTAR DOCUMENTOS

Lee también

La Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que en El Salvador es una falta muy grave conducir un vehículo automotor sin estar autorizado para ello; es decir, pilotar un vehículo sin contar con una licencia de conducir; sin embargo, las 50,983 esquelas impuestas por la división de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) en 2016 reflejan que es sencillo no acatar esa disposición.El año pasado, la PNC impuso 353,234 esquelas, de las cuales 329,180 corresponden a faltas de tránsito, siendo la más sancionada la falta 85, referente a conducir sin estar autorizado. Solos esas multas equivalen a $2,913,168.62.Pero actualmente la ley no establece otro tipo de sanción para aquellos que conducen sin tener licencia, solamente aplicar la multa al Número de Identidad Tributaria (NIT), que es el mismo para las licencias.La segunda más infraccionada fue la falta 13, que es no portar la licencia de conducir, con 44,556 esquelas. Sumadas a la falta 4 de no portar la tarjeta de circulación (que es la novena más multada), totalizan 106,637 esquelas solo por no portar la documentación que establece la ley.Aunque la primera es una falta muy grave, con una multa de $57.14, las otras dos están clasificadas en la Ley como leves y tienen una multa de $11.43. También son faltas leves conducir con licencia caducada, que el año pasado se impusieron 6,105 esquelas y conducir estando suspendida la licencia, que sumó 1,347 esquelas en 2016.En esos casos no existe garantía de que las personas sancionada paguen la infracción y tramiten la licencia o la refrenden.“Hemos presentado desde noviembre de 2012 a la Asamblea Legislativa una falta que se llama decomisar el vehículo a quien conduzca con licencia vencida o sin licencia. Hoy como no me lo decomisan, me paran sin la licencia, me ponen una esquela en el NIT y me voy. Pero como no refrendo licencia, ¿cómo yo hago efectivo ese pago de licencia?”, expresó Nelson García, viceministro de Transporte.De hecho, las multas por infracciones de tránsito sin pagar desde 2011 hasta el 30 de septiembre de 2016 sumaron $25,539,255.70.De acuerdo con datos proporcionados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del VMT, en 2016 se pagó $9,059,427.23 en esquelas tanto leves, graves y muy graves; de las cuales 261,596 se impusieron a la licencia de conducir y 26,857 a la tarjeta de circulación.Otras de las infracciones de tránsito fueron circular a mayor velocidad de la reglamentaria, con 25,557 esquelas; carecer parcialmente de luz delantera o trasera, 17,244; no portar llanta de repuesto o circular con llantas lisas, 17,220; virar en “U” donde no es permitido, 14,534; y no utilizar cinturón de seguridad, 10,308.García agregó que se tienen que establecer sanciones más severas; de lo contrario, se seguirá con el mismo problema. “La Asamblea Legislativa, en este caso la comisión de obras públicas, tiene esa reforma desde el 2012. Debemos decirle que las apruebe o que las deseche, pero que diga algo”, añadió.Al respecto, el diputado Carlos Reyes, presidente de la comisión, dijo que el equipo formado por técnicos de la comisión, de los grupos parlamentarios, de la PNC y del VMT ya avanzaron en una propuesta y que podría hacerse la reforma este año. “Quizá lo novedoso es el tema de las infracciones especiales. Van a ser aquellas muy graves pero que hayan tenido consecuencia”, expresó.Esas serían las faltas que resulten en accidentes de tránsito. “Va a tener que pagar una multa mayor que la infracción muy grave; además de eso se va a mandar a esa persona a hacer un curso de reeducación vial, y además estamos considerando mandarlo a hacer incluso un trabajo social”, agregó Reyes.Dentro de las propuestas también está suspender la licencia de conducir en esos casos especiales. Con respecto al monto que tendrán, dijo que aún no se tiene consenso, pero que la referencia sería el salario mínimo. “Para una gente ese es un precio demasiado alto y para otros es un precio demasiado bajo. Ya veremos qué sucede en la Asamblea”, sostuvo.