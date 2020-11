11 cosas que debes saber sobre la vacuna del VPH en El Salvador

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se comenzó a incluir dentro del cuadro de vacunación de niñas en El Salvador desde el 1 de noviembre de este año, como una forma de prevención del cáncer cérvico uterino.

El doctor Mauricio Maza, quien es director ejecutivo de Basic Health International, conversó con La Prensa Gráfica para aclarar algunas dudas sobre la aplicación de la vacuna en El Salvador

Edad de vacunación

La vacuna puede aplicarse desde la edad de nueve años hasta más de cuarenta.

Sin embargo, la campaña de vacunación en El Salvador va dirigida a niñas de nueve años de edad.

El objetivo es lograr que el 90 % de las niñas que cumplan 15 años ya estén vacunadas.

Lugares de aplicación

Debido a que las actividades académicas presenciales están suspendidas, la vacunación se está realizando en las clínicas del Ministerio de Salud (MINSAL) y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

¿Se aplica a niños?

De manera general, la vacuna puede ser aplicada a niños y niñas; sin embargo, el programa de vacunación en El Salvador está dirigido a niñas para prevenir el cáncer cérvico uterino.

¿Cuántas dosis requiere?

Se aplican dos dosis, con una diferencia de seis meses entre cada una.

¿Qué tan segura es?

La vacuna fue aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en 2006. Países como Australia tienen más de una década de aplicarla y de verificar los efectos positivos, con una disminución del cáncer cérvico uterino.

¿Qué tan probable es que tenga VPH?

El VPH es "extremadamente común" y puede contraerse al haber tenido una relación sexual con una persona infectada.

¿El VPH se presenta solo en mujeres?

No. "Si nosotros hacemos un estudio de ver quién tiene más el virus, el hombre tiene mayor prevalencia", aclara Maza. Sin embargo, entre hombres y mujeres, el virus tiene consecuencias mayores para las mujeres al ser la causa del cáncer cérvico uterino.

Por otra parte, Maza señala que también "hay diferentes tipos de cáncer que se pueden manifestar en la población masculina en el futuro".

¿Si tengo el VPH tengo cáncer?

No necesariamente. No todos los tipos de VPH causan cáncer, y si es el caso, desde el momento en que se contrae el virus hasta que se desarrolla el cáncer pueden pasar muchos años. "Si tiene el virus no significa que tiene cáncer, sino que está en alto riesgo en comparación de alguien que no lo tiene", dice Maza.

¿Existe cura para el VPH?

Por supuesto. Existen tratamientos para las personas que resultan positivas en las pruebas, y en el caso de la vacuna actúa para que quien la posee no adquiera el virus si en algún momento tiene contacto con una persona infectada.

¿Pueden vacunarse sin primera menstruación?

La vacuna no está relacionada a la menstruación, por lo que puede aplicarse independientemente de si ya se tuvo la primera regla o no.

"Más que algo sexual , lo tenemos que ver como prevención del cáncer, y lo vamos a prevenir a estas niñas independientemente de lo que pase en el transcurso de su vida", dice Maza.

¿Hay pruebas para VPH?

Sí. Son para mujeres y pueden realizarse incluso por ellas mismas bajo la indicación de una persona especialista. Pueden realizarse cada cinco años.

Para los hombres "no hay una manera sencilla sin ser tan invasivo".