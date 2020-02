11 muertos al caer bus a un barranco

Otras tres personas murieron ayer en el Hospital Nacional San Rafael, donde habían sido ingresadas luego de que volcara el bus en el que viajaban la tarde del domingo. Con ellas, la cifra de víctimas mortales se elevó a 11; entre ellas, se encuentra el motorista del automotor.

La mayoría de las víctimas murió en el lugar de la tragedia, en la calle que conduce desde el municipio Chiltiupán hacia el municipio de Jayaque, ambos del departamento de La Libertad.

Él último cuerpo de los fallecidos en el sitio donde ocurrió el accidente, en el cantón Las Flores, pudo ser recuperado hasta ayer después del mediodía, debido a que las labores de rescate se habían prolongado el domingo hasta las 10:30 de la noche, pero la poca visibilidad en la zona y la posición de inestabilidad en que había quedado el bus obligaron a suspender las tareas por órdenes fiscales y a reanudarlas ayer a las 7:00 de la mañana.

"El autobús presentó desperfectos mecánicos, prácticamente los frenos no le agarraron y se precipitó en uno de los lugares, porque ahí son lugares bien conflictivos, hay curvas, que si un motorista no conoce esa carretera, y si no tiene la prudencia en el manejo del motor, los frenos y todas esas partes que son vitales para controlar los vehículos, entonces, el conductor perdió el control y se precipitó", manifestó ayer el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

Fuentes médicas del hospital San Rafael informaron que recibieron un total de 40 personas lesionadas, entre ellas cinco menores de edad, y que hasta ayer todavía permanecían ingresadas por lo menos una decena de ellas, pero estaban estables.

"Recordemos que ese accidente es fatal, ese precipicio es grande y algunos lesionados, ojalá Dios no lo permita, van a ir falleciendo; y eso va a depender de las lesiones. El número de fallecidos puede aumentar y va a depender de las lesiones que hayan sacado esos pasajeros que iban en esa unidad del servicio público colectivo de pasajeros", agregó el jefe policial.

El promedio de percances diarios en el país alcanza los 55, según las estadísticas de la dirección de tránsito en el país, mientras que el de las muertes se mantiene en cuatro personas por días.

Los números de los percances también indican que para los primeros 47 días de este año al menos 31 personas, cada día, han sufrido algún tipo de lesión en las tragedias de tránsito.

Las estadísticas de la división de tránsito de la PNC apuntan a que el año pasado 1,406 personas perdieron la vida en los accidentes de tránsito y otras 10,960 resultaron con lesiones. En 2019 ocurrieron 20,107 percances viales.

Nuevas ideas desmiente que pasajeros fueran sus militantes

De forma extraoficial, tanto en el lugar del siniestro vial como en redes sociales se especuló que los pasajeros accidentados habían alquilado el autobús para asistir a la concentración convocada en la Asamblea Legislativa, donde decenas de militantes de Nuevas Ideas exigieron la aprobación del crédito de $109 millones que el presidente de la república, Nayib Bukele, exigió acompañado de la Fuerza Armada y Policía hace más de una semana.

El referido partido, sin embargo, emitió ayer un comunicado lamentando la tragedia , desmintiendo los rumores y afirmando que más bien se trataba de excombatientes.

"En un primer momento se manejó la información de que las personas que tuvieron este accidente venían de participar en un evento de nuestro partido, pero hemos confirmado que no fue así, sino que regresaban a sus hogares luego de una reunión de excombatientes", reza el comunicado de Nuevas Ideas.