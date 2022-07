115,000 manzanas de cultivos perdidas por las lluvias de Bonnie

La Mesa por la Soberanía Alimentaria registró pérdidas de 115,000 manzanas de cultivos de granos básicos en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, San Miguel, La Libertad y La Paz debido al exceso de lluvias en los suelos, tras la tormenta tropical Bonnie, que afectó a El Salvador entre el 2 y 6 de julio pasado.

Adela Bonilla, integrante del colectivo, indicó que las organizaciones que brindan apoyo técnico a los agricultores, en los cinco departamentos antes mencionados, están preocupados porque consideran que no hay una política pública que ayude a las comunidades ante las pérdidas por las lluvias.

“Hay ciertas zonas, por lo menos en el departamento de La Paz, en que se ha tenido que acudir a la resiembra porque se ha visto afectado y en los departamentos restantes, debido a la falta de nutrientes por el agua que ha venido a lavar toda esta nutrición de la madre tierra, no se ha dado una producción efectiva”, aseveró Bonilla.

De acuerdo con la ambientalista, hasta la fecha hay municipios donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aún no ha entregado el paquete agrícola. También están preocupadas las mujeres no están incluidas en el padrón del MAG para recibir el paquete agrícola, “bajo la perspectiva de que decían que no eran agricultoras y que después eran solo una cantidad mínima la que producen”.

Los miembros de las organizaciones lamentaron que el Gobierno “no priorice” en su agenda un plan para contrarrestar los daños que han sufrido las comunidades en los municipios de Ahuachapán, Jujutla, Cuisnahuat, San Julián, Tejutepeque, Nuevo Edén de San Juan, La Libertad, San José Villanueva, Tamanique, Chiltiupán, Jicalapa, Teotepeque, Huizúcar y San Pablo Tacachico.

De acuerdo con Adalberto Blanco, miembro de la mesa, también el alto costo en el precio de los insumos para sembrar ha reducido la producción de granos básicos y otras hortalizas.

“Ha habido una reducción significativa en el área cultivada, esto debido a los insumos excesivamente caros, que ha aumentado en más de un 100% en algunos casos, y las recientes lluvias como el huracán Bonnie, que ha afectado la producción. Estamos calculando un 30 % de pérdidas por falta de nutrientes en el suelo”, dijo Blanco.

La Mesa por la Soberanía Alimentaria afirmó que la apuesta del Gobierno es la importación de alimentos, luego que firmaron acuerdos con Nicaragua para retirar aranceles, y consideró que esto afectará a las comunidades a largo plazo.