116,000 personas podrán votar en interna de ARENA

116,000 personas afiliadas a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) podrán votar en las elecciones internas que el partido hará el próximo 25 de julio.

Así lo informó ayer el coordinador de la Comisión Electoral Nacional (CEN), Ricardo Martínez, luego de la presentación de la aplicación móvil a través de la que se votará.

Según lo que explicó, la aplicación tiene anillos de seguridad que garantizan que solo los afiliados puedan votar.

"Si no está afiliado no lo va a dejar pasar de tomar la foto. Las 116,000 personas afiliadas van a poder pasar a la foto, si no no lo va a dejar pasar de ahí, ese es el primer requisito de seguridad. El segundo es que tiene que tener el DUI en la mano, el DUI original, reconoce fotocopias, reconoce a colores, todo eso, es el DUI original para que la persona que vote realmente sea la persona que tiene el número de DUI afiliado y que, además, el DUI le verifica que sea el nombre de la persona... Tiene cinco requisitos de seguridad y tiene que pasar tres, por lo menos", explicó el coordinador de la CEN.

Los resultados de la elección se conocerán en una página web de acceso libre.

"Habrá una página web disponible a todo El Salvador casi en tiempo real porque se actualizará cada cinco minutos, se irá viendo la votación en cada municipio", dijo Martínez.

El representante de la CEN defendió la precandidatura a diputada suplente al PARLACEN de Elena Villatoro.

La precandidata es hermana del Director de Aduanas, Gustavo Villatoro. El coordinador dijo que este parentesco "no tendría porqué ser un problema".