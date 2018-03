12 disparos para matar a un hombre que visitaba a un pariente en San Jacinto

Lee también

Una docena de disparos fueron dirigidos a un hombre identificado como Santos Edgardo Guzmán Hernández, de 37 años, en el barrio San Jacinto de San Salvador.El hombre fue ultimado en la colonia Montecristo cuando supuestamente visitaba a un familiar; no obstante, las autoridades no confirmaron esta versión y no dieron más detalles de la circunstancia en que fue cometido el crimen.En la escena de asesinato fueron encontrados alrededor de una docena de casquillos de bala calibre nueve milímetros.Los residentes del sector dijeron que en la zona no hay presencia pandilleril. Desconocen las causas del homicidio.