$12.3 millones invirtieron los partidos políticos en propaganda electoral

Un gasto en propaganda electoral sin precedentes. Un total de $12.3 millones destinaron, aproximadamente, los partidos políticos para propaganda entre el 27 de noviembre 2021 y el 21 de febrero 2021. De esto, el 71% ($8.7 millones) corresponde a un solo partido político: Nuevas Ideas (NI), según un informe presentado por el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia, de Acción Ciudadana.

Esta cifra supera por $4.7 millones el gasto en propaganda que hicieron los partidos en las elecciones legislativas y municipales en 2018, que sumaron $7.4 millones. Esto, cuando Nuevas Ideas aún no competía como partido. Entonces, el 48% del gasto correspondía al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el 42% a Alianza Republicana Nacionalista.

Para las elecciones 2021, el partido que ocupa el segundo puesto en gasto en propaganda es Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con $1.7 millones, es decir, casi ocho veces menos que el partido Nuevas Ideas (NI).

Tanto ARENA como NI centraron su publicidad en la televisión, seguido de porcentajes más reducidos en exteriores, a través de mupis, y en radio.

El Partido de Concertación Nacional (PCN) se ubica en el tercer lugar, con más de $723 mil, de los cuales el 52% se invirtió en televisión y el 27% en exteriores.

El estudio también muestra que los salvadoreños han estado expuestos a cantidades voluminosas de propaganda. Los datos revelan que los anuncios en radio y televisión se repitieron 64,644 veces, en suma. El cálculo apunta a que esto suma 24 días con 18 horas en anuncios con propaganda electoral.

Por otro lado, y contrario a lo que establece la ley, el Gobierno aparece entre el listado de pautantes de propaganda electoral del estudio, con $1.7 millones, de los cuales el 96% fueron el spots televisivos, en anuncios como el de las vacunas contra covid-19.

Sin embargo, el estudio no incluye la publicidad en los medios del Gobierno. "Consultamos a la empresa por qué no nos había enviado información sobre Canal 10, Diario El Salvador y lo que nos dijo es que no sabían por qué a la hora de querer captar la transmisión del canal con la plataforma de ellos se escuchaba mucha interferencia", explicó Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.