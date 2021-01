125 docentes acusados de violencia sexual en últimos 6 años

Un total de 125 docentes fueron denunciados por violencia sexual entre los años 2015 y 2020, según los registros de las Departamentales de Educación y de las Juntas de la Carrera Docente, a los que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA vía la oficina de Transparencia del Ministerio de Educación (MINED).

Solo uno de los casos corresponde a un centro educativo del sector privado.

En detalle, 100 de estos docentes fueron denunciados por acoso sexual, es decir, el 80% . Seis docentes fueron denunciados por violación; seis más, por agresiones sexuales; y otros cuatro, por estupro, para hacer un total de 116.

Sobre los nueve casos restantes: hay seis casos sobre las que no fue especificado el tipo de violencia sexual por el que fueron denunciados los docentes; y hay tres casos en los que el motivo de la denuncia fue especificado como "suspensión previa", una figura contemplada en la Ley de la Carrera Docente.

Una suspensión previa es una "suspensión en el desempeño del cargo, sin goce de sueldo", por diversos motivos, y uno de ellos es "cuando al educador se le sorprendiere en flagrante falta muy grave", según el Art.60 de la Ley de la Carrera Docente.

Esta misma legislación establece como falta muy grave, en el numeral 19 de su Art.56, el acoso sexual o cometimiento de actos contra la libertad sexual en contra de compañeros de trabajo, estudiantes y padres de familia, ya sea dentro o fuera del centro escolar.

SOBRE EL PERFIL DEL DOCENTE DENUNCIADO

Los 125 docentes denunciados son hombres y la mayoría daba clases en educación primaria o básica, es decir, entre primero y sexto grado, cuando fueron denunciados.

De forma específica: son 39 los docentes denunciados para ese nivel educativo, es decir, el 31% del total.

A ese procentaje le sigue un 25% que corresponde a docentes de bachillerato y un 16% que corresponde a docentes de tercer ciclo.

Cabe destacar, sin embargo, que los datos no detallan en qué nivel educativo laboraban otros 28 docentes cuando fueron denunciados por violencia sexual, lo que corresponde al 22% de los 125.

MÁS DENUNCIAS: FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Es importante hacer énfasis, por otra parte, en que también hay un registro de denuncias fuera del sistema educativo nacional.

Además de las 125 denuncias por violencia sexual interpuestas ante las instancias internas del MINED, hay otro registro de 33 denuncias, también por violencia sexual, interpuestas contra docentes en instancias fuera de Educación.

Por lo menos 22 de los casos son los mismos, es decir, están incluidos dentro del total de 125, pero hay 11 que no lo están, por lo que es probable elevar entonces la cifra de denuncias hasta 136.

Solo el 27% fue amonestado

De esos 136 docentes denunciados dentro y fuera del sistema educativo nacional por violencia sexual, solo 37 fueron amonestados, según los registros del MINED, a pesar de que la Ley de la Carrera Docente establece específicamente el acoso sexual como una falta muy grave que amerita suspensión sin goce de sueldo de entre 30 a 60 días. En 22 casos, los docentes terminaron expulsados.

En algunos departamentos, no hay reporte de docentes sancionados, pero las autoridades no especificaron si es que no hubo sanciones o es que no llevan este tipo de registro de docentes que han sido amonestados por denuncias de índole sexual.

SIN RESPUESTA

LA PRENSA GRÁFICA solicitó al Ministerio de Educación (MINED) una entrevista para ahondar en detalles sobre esta problemática y conocer sus valoraciones sobre estas estadísticas oficiales, pero después de varios días aún no hay una respuesta a dicha solicitud.