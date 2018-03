125 personas murieron en accidentes en un mes

Lee también

Una persona murió atropellada ayer por la madrugada en el carril del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), en el bulevar del Ejército, cerca de MOLSA, antes de que iniciaran las operaciones de dicho servicio.De acuerdo con información proporcionada por agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), cámaras de seguridad captaron que la víctima fue arrollada por un microbús, el cual frenó pero no logró detenerse a tiempo para evitar embestir al peatón. La identidad de la víctima no fue proporcionada y dijeron que se trató de un indigente.Esta muerte se suma a las 125 que la Policía de Tránsito reportó en el período del 1.º de enero al 1.º de febrero de este año, que representa un aumento de 17 fallecidos en comparación con 2016.Hasta esa fecha, la PNC contó 1,842 accidentes, que son 56 más en comparación con el primer mes del año pasado y 836 lesionados, que en este rubro son 79 menos en comparación con 2016.Ayer, la seccional en Santa Tecla de la Cruz Roja Salvadoreña trasladó a un centro hospitalario a Salvador Amaya Cruz, de 42 años de edad, quien resultó lesionado en un percance de tránsito en el kilómetro 27 de la carretera a Santa Ana, luego de colisionar contra un camión.En la tarde atendió a dos personas que resultaron con lesiones leves en un accidente ocurrido en el kilómetro 12 de la carretera al puerto de La Libertad. También informó de dos personas con lesiones leves en un accidente sucedido en la carretera que conduce de villa El Triunfo a Santiago de María, en Usulután.De acuerdo con las estadísticas de la Policía de Tránsito, la principal causa de accidentes y víctimas es la distracción del conductor, que habría causado ya 411 percances con 38 fallecidos y 116 lesionados.Invadir el carril contrario es la segunda causa de incidentes y la segunda de lesionados, con 410 y 164 respectivamente. La segunda causa de fallecidos es la velocidad inadecuada, con 35 muertes.Otras causas de fallecidos y lesionados son las fallas mecánicas, imprudencia del peatón, adelantamiento antirreglamentario y no respetar la señal de prioridad. La ebriedad al volante se mantiene como octava causa de las muertes, con dos víctimas, y sexta causa de lesionados, con 40.Del total de fallecidos, el 47.2 % fue por atropello, específicamente 59 víctimas; el 29.6 % murió en una colisión, es decir, 37 personas; y el 12.8 % en un choque, que son 16 fallecidos. El resto se incluye en vuelcos y accidentes con características especiales.Al igual que el año pasado, la PNC reporta un aumento de los incidentes viales donde se ven involucradas motocicletas, con 169 eventos, 158 lesionados y 26 fallecidos. Para el mismo período de 2016 se reportaron 20 fallecidos en motocicleta.