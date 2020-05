126 policías afectados por la pandemia de covid-19 en El Salvador

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, informó ayer a la comisión de calud de la Asamblea Legislativa que 136 oficiales de la corporación han sido afectados por la covid-19.

Covid-19 ha dejado fuera a más de 100 agentes PNC

Chicas detalló que 26 elementos han dado positivo al virus; cinco de ellos, ya se recuperaron, 37 ya salieron de centros de cuarentena y el resto está en centros de resguardo por considerárseles nexos epidemiológicos o sospechosos.

"De los 26 positivos, tres están hospitalizados; otros en cuarentena domiciliar y otros en hoteles; mientras que los que ya se recuperaron salieron de todo el protocolo, y les han hecho segunda y tercera prueba y les hemos dado el alta", agregó.

Arriaza Chicas subrayó que hasta el momento "no hay fallecidos".

Explicó que luego que un oficial es confirmado con el virus se prosigue a buscar los nexos para evitar se multipliquen los contagios y dio crédito a las autoridades de salud en dicho procedimiento.

"El Instituto Salvadoreño del Seguro Social está dando atención bien buena a los agentes. Su familia (nexos epidemiológico) es albergada en hoteles o centros de cuarentena que reunen las condiciones. Cuando ellos salgan ya serán albergados en un centro de contención que ya tenemos listo", comentó.

Al menos 20 policías contagiados con covid-19 en El Salvador

"Yo soy policía"

En otro orden, Arriaza Chicas fue abordado por los diputados con el fin de conocer los protocolos de localización, traslado y resguardo de los civiles que son llevados a centros de cuarentena.

El director policial indicó que cuando se encuentra que han faltado a la ley se les levantan dos actas, una jurada y otra de localización para lo cual se tiene un sistema en línea que les brinda en tiempo real si el detenido es reincidente o primerizo.

Luego, se llevan a un centro de salud cercano para evaluación médica y "son los médicos que, de acuerdo a conformidad de los síntomas que presentan algunas personas, deciden si se que quedan en un centro de contención, no es la policía".

Enfatizó que conforme ha avanzando la emergencia, los protocolos han ido modificándose para adaptarse a las leyes vigentes y así "respetar la institucionalidad y los derechos humanos"; no obstante aceptó que la Policía está respondiendo a demandas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. "No pensamos ocultar mal procedimiento ni mal actuar", agregó. Chicas también amparó sus declaraciones a que, hacía 100 años no había una pandemia como la actual, por lo que "el mejor sacrificio que podemos dar es atender bien a la población, ayudarles, ser solidarios, transparente y decirles que si hemos cometido errores les pedimos disculpas, pero queremos salvarles la vida".

Ante esta postura, la diputada del FMLN, Elizabeth Gómez, presidenta de la mesa legislativa, agregó que en el pasado se han tenido pandemias como el SARS o el ébola y ellas ya dictan algunas medidas para saber qué hacer y "cuando no se tiene la información oportuna y respuestas de la covid-19 surgen situaciones lamentables".

En la comisión también se tocó el tema sobre las cuarentenas de más de 30 días y el papel que juega la policía en ellas y el Arriaza Chicas aludió en su respuesta a "los protocolos de intervención del Ministerio de Salud", pues "me van a disculpar, yo no soy médico, soy policía" y "cuando sale un caso positivo ellos alargan los protocolos", concluyó.