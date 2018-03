13 ligados a masacre de El Mozote murieron

Lee también

El Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, en Morazán, conoció recientemente, tras solicitar el 12 de octubre del año pasado al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) los asientos de los documentos únicos de 33 militares acusados de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, que 13 de los implicados ya fallecieron.El resto (20 militares) está siendo procesado por asesinato, actos terroristas, actos preparatorios, violación de morada, violación agravada, robo, daño de morada, privación de libertad y actos preparatorios del terrorismo.Ahora el juez Jorge Urquilla, quien lleva el caso, ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue y requiera partidas de defunción de los fallecidos: coronel Domingo Monterrosa Barrios, mayor Armando Melara, capitán Roberto Alfonso Portillo, capitán José Alfredo Jiménez Moreno, teniente Ricardo Alberto Chávez y coronel Luis Ángel Pérez Reyes.También del capitán Carlos Fernández Antonio Carranza, subteniente Julio César Mata Iraheta, capitán Julio César Arriaga Aparicio, capitán Néstor Ariel Romero, coronel Jaime Ernesto Flores, subteniente José Alejandro Cisneros y del capitán Salvador Mauricio Alvarado.De acuerdo con Carlos Pineda, secretario interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, esperan que en los próximos días la FGR presente dichas partidas. “En el caso de las personas que ya murieron, ya no se puede hacer nada. El juez ha presentado un suscrito en el que pide que la Fiscalía investigue y presente partidas de defunción de las 13 personas fallecidas”, informó Pineda.Asimismo, informó que para el 29 y 30 de este mes 20 militares acusados en la masacre de El Mozote deberán presentarse al juzgado de Gotera para que les lean los señalamientos de intimación, y con base en quiénes se presenten a la cita, se verificará si están todos en el país.Los imputados deberán presentarse en el juzgado de Gotera en dos grupos.En caso de que no se presenten el día que les corresponda, se les citará otra vez, y de no obedecer, se investigará su paradero; posteriormente, se utilizarían mecanismos de ley para su ubicación, lo que significa que se les atribuirá el delito de desobediencia al mandato judicial.Pineda agregó que ayer en la tarde se enviaron las 20 citas a los juzgados de Paz de San Salvador, donde se encargarán de hacerles llegar el citatorio a los imputados.El Instituto de Prevención Social de la Fuerza Armada (IPSFA), por su parte, informó al juzgado que seis de los militares acusados continúan de alta.