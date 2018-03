137 municipios no reportan homicidios, según funcionarios de Seguridad Pública

Raúl López: Mas de la mitad de los municipios del país mantienen estadísticas de cero homicidios. pic.twitter.com/bMWpHOHzMo — Ernesto López (@dialogo21) 20 de marzo de 2017

Lee también

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Landavarde, junto al viceministro del mismo organismo, Raúl López, en El Salvador, más de la mitad de los 262 municipios no reportan homicidios ni hechos violentos. Esto lo aseguraron durante una entrevista televisiva esta mañana, donde también confirmaron que la presencia policial en el Centro Histórico de San Salvador se mantendrá para los próximos días.Según López, las estadísticas reportan que 137 municipios en total no reportan homicidios ni hechos violentos en El Salvador. “Ha habido rebrotes de violencia en algunos puntos del país, pero la Policía Nacional Civil (PNC) sigue trabajando para combatirlos. Más de la mitad de los municipios de El Salvador no reportan homicidios, lo que confirma que la estrategia de combate a la violencia es efectiva y ha dado resultados”, declaró.De igual forma, Landaverde dijo que la reducción de homicidios es palpable y que los hechos de violencia en San Salvador fueron un “caso aislado”. “La violencia es lamentable, pero está controlada”, declaró, agregando que “hasta hoy van 713 homicidios en El Salvador, cuando, el año pasado en el mismo período, iban 1,830. Solo en San Salvador tiene 51 homicidios hasta el momento, cuando tenía 142 en esta misma fecha hace un año, es decir, existe una reducción del 64%. Teníamos varios meses sin homicidios ni hechos de violencia en San Salvador”.Sobre posibles repuntes de violencia en el territorio salvadoreño, ambos funcionarios coincidieron que “no es posible que sucede”, puesto que “los planes de vigilancia y desarticulación de estructuras criminales continúan con normalidad”. “Es poco probable que haya un repunte de los índices de violencia. La seguridad se mantendrá en zonas peligrosas y seguiremos trabajando para combatirla. La estrategia está dando resultados”.Estas declaraciones fueron dadas en el marco del primer año desde la implementación de las medidas extraordinarias en seguridad y combate a la violencia, las cuales fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado mes de marzo de 2016, luego de una serie de hechos de extrema violencia en varios puntos de El Salvador.