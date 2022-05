15 días sin vigilancia epidemiológica

Semana a semana, el Ministerio de Salud (MINSAL) publica su boletín de vigilancia epidemiológica, en el que informa sobre los casos sospechosos o confirmados de más de una decena de enfermedades, entre las que destacan el dengue, el zika, la chikungunya, las infecciones respiratorias agudas (IRAS), la neumonía, diarreas y gastroenteritis aguda, fiebre tifoidea, hepatitis, parotiditis (paperas), paludismo y las enfermedades eruptivas febriles. Hoy, sin embargo, se cumplen 15 días desde la última vez que las autoridades sanitarias compartieron ese informe.

No es la primera vez que hay retraso en la publicación. La primera vez, este año, ocurrió con la publicación del boletín correspondiente a la semana número 11, que recoge los datos de los días comprendidos entre el 13 y el 19 de marzo. Dicho informe fue publicado el día jueves 31 de marzo, cuando el MINSAL había venido publicando sus boletines cada martes.

Luego de ese jueves 31 de marzo no volvió a publicar el boletín, sino hasta tres semanas después, el jueves 21 de abril. En esa misma fecha, publicó los boletines que no había publicado de las semanas anteriores, que recogían las estadísticas de los días comprendidos entre el 20 de marzo y el 16 de abril.

Hoy, de nuevo, se cumplen otros 15 días consecutivos si la publicación, que contiene información valiosa no solo para el personal sanitario en el sistema público, sino también para el gremio médico del sector privado, especialistas en epidemiología y otras ramas de la medicina; y también información valiosa para quienes dan seguimiento a la situación de la salud pública en el país.

A través de estos datos, por ejemplo, LA PRENSA GRÁFICA ha podido advertir este año sobre un alza de hasta el 325% en los casos de dengue, de un alza que también rondó el 300% en las hospitalizaciones por esa misma enfermedad, de que el testeo para confirmar los casos sospechosos de dengue es el más bajo en los últimos seis años.

Asimismo, este periódico dio cuenta de un incremento del 120% en las IRAS y también del más grande aumento de muertes por neumonías desde 2018.

A juicio del epidemiólogo Alfonso Rosales, no debería haber retraso en la entrega de datos nacionales, porque sin ellos se complica el trabajo de todos los médicos de un país con respecto a las enfermedades infecciosas.

"Si ellos (el MINSAL) no reportan, eso quiere decir que los médicos no están al tanto de lo que está pasando. La función de un boletín epidemiológico no es solo para el ministerio de Salud de El Salvador, es para el gremio médico, en general", declaró el especialista.

"El boletín epidemiológico sirve como un instrumento para médicos y personal de salud de todo el país, para que ellos estén al tanto de que si se da, por ejemplo, un brote en Santa Ana, ese brote probablemente va a llegar pronto a San Miguel y deben estar preparados", añadió.