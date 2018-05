150 contratos no serían renovados en esta alcaldía

Esta mañana algunos empleados de la Alcaldía de Jiquilisco, Usulután, confirmaron que fueron notificados sobre la no renovación de su contrato de trabajo que finalizó el 30 de abril pasado.

Algunos empleados consultados señalaron que llegaron a trabajar normalmente este día, pero que en el transcurso de la mañana les entregaron un documento que les notificaba que no se les iba a renovar el contrato.

"La verdad nos tomó por sorpresa, no nos esperábamos el despido, ya que uno hacía el trabajo como se debe y no nos dieron nada, solo un documento“, dijo uno de los empleados que no quiso ser identificado.

El documento mostrado por algunos empleados no tiene firma de algún representante de la comuna y tampoco sello.

El acuerdo de la no renovación de los empleados fue tomado ayer por la tarde en reunión del concejo, según lo confirmó David Barahona, exalcalde y actualmente concejal del FMLN.

"Tomaron esa decisión con ocho votos de GANA , uno de ARENA, y nosotros, los cinco del FMLN, nos opusimos a esa decisión “, aseguró Barahona.

Los empleados a los que no se les renovó el contrato son de distintas áreas.

Se intentó conocer la versión de la alcaldesa del partido GANA, Loida Eunice Loza, pero dijo que no iba a hablar sobre ningún tema hasta el próximo lunes, posiblemente en la tarde.