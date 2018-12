150 graduados en 5.ª promoción de English A.

María Leonor Girón Claros es una joven que sueña con ser arquitecta o ingeniera, que quiere hablar varios idiomas, por ello se inscribió al programa English Access que la embajada de Estados Unidos (EUA) implementa en la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES).

Ahora Girón es parte de la quinta promoción del programa, en el que 150 jóvenes de centros escolares públicos de Santa Ana y de Ilobasco, Cabañas, obtuvieron su diploma, luego de dos años de estudio.

"No nos imaginábamos que en un programa en el que supuestamente solo íbamos a aprender inglés nos íbamos a involucrar tanto y a aprender valores. Esto nos ha ayudado no solamente en el inglés, sino a ser mejores personas para formar una mejor sociedad", comentó la joven.

Y es que a través de este programa, los jóvenes, de entre 14 y 18 años de edad, adquieren otros conocimientos, como valores para la vida, desarrollo personal y, por supuesto, clases de inglés.

Con este curso, dijo Girón, el nivel de inglés que ha adquirido le permite sostener conversaciones con personas que lo tienen como idioma nato. "Me gustaría mucho aspirar a becas y otras oportunidades, este tipo de programas me ha demostrado que tengo la capacidad, al igual que todos mis compañeros. He aprendido mucho, me gustaría desarrollarme en la arquitectura o ingeniería industrial y también me gustaría seguir aprendiendo otros idiomas desde la base del inglés", afirmó.

La quinta promoción tuvo 150 jóvenes, los cuales ya tienen una base sólida del idioma inglés, consideró el director del departamento de Idiomas de la UNICAES, Cristian Meléndez.

"Estamos clausurando el quinto grupo de English Access, que es (con) becas auspiciadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos para jóvenes que aprendan inglés por dos años con nosotros; también estamos clausurando la primera promoción del campamento de ciencias para señoritas", explicó.

La oficial consular de la embajada de EUA, Lauren Guthrie, dijo que este programa abre oportunidades a los jóvenes.

"Hablar otro idioma les ofrece muchas oportunidades, ustedes ya lo saben. Ahora están provistos de una herramienta que les abrirá las puertas a innumerables experiencias educativas, profesionales y personales", expresó.

años de estudio cursan los jóvenes, adquiriendo diversos conocimientos.