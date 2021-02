15,570 candidatos competirán para cargos municipales en las próximas elecciones

El próximo 28 de febrero, un total de 15,570 personas competirán para ocupar uno de los 2,996 puestos disponibles en 262 gobiernos municipales del país, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En esa fecha, sin embargo, el país sostendrá una triple elección, ya que serán escogidos los miembros de las próxima Asamblea Legislativa, del Parlamento Centroamericano y los gobiernos municipales. En total, son 3,204 puestos en disputa.

Los concejos municipales están formados por un alcalde, un síndico y un grupo de concejales o regidores, cuya cantidad depende del tamaño poblacional de cada municipio. En San Salvador, San Salvador, por ejemplo, hay un concejo con 12 regidores propietarios y 4 suplentes. Entre tanto, en San Isidro Labrador, Chalatenango, hay 2 regidores propietarios y 4 suplentes. En total, los cargos en contienda a escala local son 262 alcaldes, 262 sindicaturas, 1,424 concejalías propietarias y 1,048 suplencias.

Los concejos municipales, por otra parte, son gobiernos plurales; esto significa que el partido ganador deberá compartir algunas sillas con el resto de contendientes. Esto abre la posibilidad para que dos candidatos a alcalde terminen siendo compañeros en el concejo.

El partido ganador, sin embargo, tiene el derecho a la silla del alcalde, la del síndico y a la cantidad de regidores suficiente para tener más de la mitad del concejo, lo cual le permite tomar decisiones. Los regidores opositores están ahí para garantizar que haya, al menos, un poco de transparencia en la toma de decisiones.

Al momento de inscribirse, los partidos presentan dos listados: uno largo por si ganan, y otro corto, por si pierden. Hay candidatos a alcalde que no se inscriben en la lista corta, si no desean ocupar un puesto de concejal, en el caso de perder. Mario Durán, por ejemplo, no aparece en la lista corta de Nuevas Ideas/GANA por San Salvador, Salvador.

En la actualidad, el partido ARENA gobierna en 139 alcaldías, y desde 1985 nunca ha ganado menos de 99 gobiernos municipales. En 1994 ganó 208 alcaldías, y ha sido su momento de mayor éxito electoral a esta escala. El FMLN gobierna 65 alcaldías; su mejor momento fue en 2009, cuando logró gobernar en 95.

En las elecciones están participando nueve partidos, pero estos pueden presentar sus planillas de candidatos en coalición con otros partidos. En total, el TSE ha inscrito a 1,312 planillas, de las cuales 91 son coaliciones; el partido con más coaliciones es Nuevas Ideas. El partido con más planillas en solitario es ARENA con 254, seguido del FMLN con 239.

En este enlace puede consultar los nombres de todos los candidatos a los diferentes puestos en disputa