156 detenidos por manejar en estado de ebriedad

Durante la semana del periodo vacacional, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a 156 personas por el delito de conducción peligrosa, al ser detectadas con niveles de alcohol más altos de los permitidos por la ley.

Eso significa un considerable aumento de personas detenidas por conducir en estado de ebriedad en comparación con el año pasado, cuando se reportaron 68, es decir, hay 88 detenidos más registrados hasta el domingo 1.º de abril.

Por región, el 33 % ocurrió en la zona metropolitana con 51 detenidos; 2 % en la zona central, con siete; en la zona paracentral hubo seis, que equivale al 3.8 %; en el oriente del país fueron 49, que representan el 31 %; y en occidente fueron 43, que equivalen al 28 %.

En el nivel más alto se ubica a un conductor de 32 años de edad con 521 miligramos sobre decilitro (mg/dl) de alcohol en sangre, detenido en Chirilagua, San Miguel; en segundo lugar está un conductor de 38 años de edad, con 520 mg/dl, en San Miguel; y ocho conductores con 500 mg/dl cada uno, detenidos en San Salvador, Apulo, Ilopango, Acajutla y La Libertad.

Del total de detenidos, 113 fueron detectados en controles antidopaje implementados en conjunto con el Viceministerio de Transporte (VMT), que ayer en la mañana continuó con la aplicación de pruebas de detección de alcohol en aliento y detección de drogas en orina en un control establecido en la carretera Panamericana, en la zona de Las Delicias, a la entrada de Santa Tecla.

“Decirles que solo el 25 % de lo conductores detenidos se ha encontrado en valores de 400 a 500, el 50 % de los conductores detenidos se ubican entre los 100 y los 200 mg/dl. Menos del 10 % son mujeres detenidas y un 10 % de los detenidos andaban en motocicleta”, informó Heidy López, jefa de la Unidad Médica Antidoping del VMT.

De las 8,289 pruebas de alcohol aplicadas, 277 salieron positivas, 62 personas solo fueron multadas con $57.14 por encontrarse en valores de 50 a 99 mg/dl y a 102 se les dio una sanción verbal por resultar con valores menores a 50 mg/dl. Mientras que de las 372 pruebas para detectar otro tipo de droga, ninguna resultó positiva.

López consideró que el plan preventivo fue satisfactorio en tanto que se redujeron las víctimas por siniestros viales provocados por la ebriedad al volante, ya que se reportaron dos fallecidos por esta causa y ocho lesionados; mientras que en el mismo período de 2017 fueron tres fallecidos y 13 lesionados.

No obstante, los percances viales aumentaron en relación con la vacación de Semana Santa del año pasado, cuando hubo 418 incidentes, y este año, 440; lesionados hubo 243 y este año, 313. En la cifra de muertes por incidentes de tránsito hay una reducción, de 49 el año pasado a 39 este año. Invadir el carril, la distracción del conductor, no respetar la señal de prioridad, no guardar la distancia reglamentaria y la velocidad inadecuada son las primeras causas.