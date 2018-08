16 personas fallecidas durante vacaciones

Un total de 13 personas fallecidas por tragedias de tránsito, tres por asfixia por inmersión (ahogados) y un joven desaparecido son el saldo fatal durante las vacaciones por las fiestas patronales de San Salvador, de acuerdo con el consolidado final del plan Divino Salvador 2018, desarrollado por el sistema de Protección Civil.

En el periodo vacacional Protección Civil reportó 680 incidentes, 104 menos que los atendidos en las vacaciones de agosto de 2017. De estos, la mayoría corresponde a percances de tránsito que fueron 279, que tuvieron una reducción de 32 en comparación a los del año pasado. Los fallecidos por estos eventos fueron 13, que son 26 menos que el año pasado.

No obstante, este año sí hubo un incremento en la cantidad de lesionados por estos hechos, contabilizando 192, mientras que en las vacaciones de agosto de 2017 hubo 157 lesionados de tránsito.

Además, se reportaron tres personas fallecidas "fuera del dispositivo". Uno fue un hombre de 33 años quien se ahogó en el lago de Ilopango, en un rancho privado a 500 metros del turicentro de Apulo. Se presume que andaba en estado de ebriedad.

Otro caso es el de un joven de 26 años que se subió al barandal del puente sobre el río Lempa en Nombre de Jesús, Chalatenango, y se cayó. También se presume que se hallaba en estado de ebriedad.

En la playa La Zunganera, en San Luis Talpa, dos jóvenes de 23 y 20 años de edad fueron arrastrados por la corriente marina. Uno de los cuerpos fue rescatado, pero el otro hasta ayer aún estaba desaparecido.

Al respecto de estos casos en donde no hay cobertura del plan de prevención y auxilio en las vacaciones, Jorge Meléndez, director de Protección Civil, reconoció que con el plan no logran cubrir todos los puntos de posibles incidentes. "Al final siempre va a ser así, siempre habrá puntos que no podemos nosotros cubrir", alegó.

En el caso de los jóvenes arrastrados por la corriente marina en la playa La Zunganera, sostuvo que pueden mejorar la estrategia ya que se trata de una playa pública. Una idea es preparar guardavidas locales. "Pero tenemos que buscar alguna manera en que nuestro país y nuestra familia esté mejor protegida, así que esperamos a futuro poder contar con este otro recurso, que a cada playa que vaya la familia pueda encontrar personas preparadas a las cuales pueden contratar para tener mayor seguridad", dijo.

Dentro de las emergencias atendidas en el plan se incluyen 114 rescates acuáticos, 81 fueron hombres y 33 mujeres. Tres fueron infantes, 30 adolescentes, 80 adultos y un adulto mayor. Las principales playas en las que se realizaron fueron: El Majahual, con 51 rescates; Metalío, con 15; la Costa del Sol, con 10; y San Diego y La Puntilla con siete cada una.

En el caso de los incidentes de tránsito, el jueves 2 de agosto fue el día que ocurrieron más, con 61. Las principales causas son: distracción del conductor, no respetar la señal de prioridad, invadir el carril, no guardar la distancia reglamentaria, la velocidad excesiva, circular en reversa y estado de ebriedad o droga.

De los 13 fallecidos, cuatro fueron en el departamento de San Salvador, tres en Sonsonate, dos en San Vicente, el resto fueron en La Paz, Santa Ana, Morazán y La Unión con un fallecido en cada uno.

La velocidad inadecuada, la ebriedad al volante y la distracción del conductor fueron las tres primeras causas de percances donde hubo fallecidos. "Las causas que provocan accidentes de tránsito todas están en la voluntad y la decisión del conductor y siempre tenemos que volver a insistir, que soñemos en un país que reduce enormemente los accidentes, los lesionados y los fallecidos, porque la principal causa de esas tres cosas se denomina distracción del conductor", dijo Meléndez.

En las atenciones durante el plan vacacional también se reportaron 10 incendios, de los cuales cuatro fueron en vehículos y dos en tambos de gas.

Mientras que el sistema de salud brindó un total de 47,386 consultas en el marco del plan Divino Salvador, de las cuales 25,047 las brindó FOSALUD, 5,873 la red del Ministerio de Salud (MINSAL) y 16,466 consultas las brindó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Dentro del dispositivo, el MINSAL capacitó a 2,710 manipuladores de alimentos en diferentes establecimientos turísticos.