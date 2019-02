1,624 muertes anuales relacionadas con tabaco

En El Salvador se calcula que mueren en promedio 1,624 personas al año (cuatro por día) por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, mientras que 13 de cada 100 jóvenes entre 13 y 15 años son consumidores de cigarros actualmente, por lo que el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) busca la prohibición total de la publicidad para desincentivar el consumo de este producto, principalmente en la población joven.

La directora de FOSALUD junto con el director regional de la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (La Unión) presentaron ayer los resultados de dos investigaciones para fortalecer el control del tabaco en el país.

Una es "El impacto de las advertencias sanitarias y empaquetado neutro de productos de tabaco según la percepción de la población salvadoreña" y el otro es sobre el "Efecto de la publicidad y exhibición en puntos de venta de productos de tabaco en la intención de compra de los consumidores en El Salvador".

La inversión del Estado ronda los $263 millones anuales para poder atender los problemas de salud vinculados al tabaquismo (cáncer de pulmón, tuberculosis, bronquitis, neumonías, desgaste dental y mal aliento, entre otras). "Eso no es justo, es decir, es dinero que está poniendo todo el pueblo salvadoreño para tratar una enfermedad que está identificado el vector que la produce, que es el consumo de tabaco", dijo Gustavo Sóñora, director regional para América Latina de La Unión.

"En primer lugar quiero mencionar que a nivel internacional se ha evidenciado que las advertencias sanitarias y los pictogramas en los paquetes de cigarrillos se han convertido en una herramienta muy importante para comunicar a los consumidores sobre todos los riesgos del consumo de tabaco para la salud", dijo Verónica Villalta, directora de FOSALUD.

De acuerdo con las investigaciones, el 43.3 % de los jóvenes fumadores han pensado en dejar de fumar cuando han visto las advertencias, el 40.3 % de los jóvenes que no han fumado decidieron no iniciarse luego de ver las advertencias y el 57.2 % de los adultos fumadores actuales expresaron haber pensado en dejar de fumar al observar las advertencias en las cajetillas de cigarrillos.

Algunas de las reacciones que generan las advertencias, principalmente los pictogramas, son asco, desagrado y temor de llegar a crear una adicción al tabaco.

De acuerdo con la Ley para el Control de Tabaco, las advertencias deben cubrir el 50 % del empaque de los cigarrillos, por lo que FOSALUD buscará que se reforme para que las advertencias ocupen más espacio.

"Y pasar al empaquetado neutro, donde ya no haya logos, ya no haya colores, que la población no pueda identificar a ningún proveedor. Sino que solamente identifica las advertencias y las imágenes y todas las orientaciones, todo el efecto negativo que tiene el consumir tabaco", informó.

Estas medidas pretenden impedir el inicio en el consumo de tabaco y que las advertencias sanitarias se puedan ver más fácilmente. Algunos países del mundo, como Australia, ya implementaron esa medida y han experimentado una reducción en la prevalencia de consumo.

"El empaquetado genérico es una medida que tiende a prevenir el empaquetado engañoso, que la industria tabacalera no pueda engañar al consumidor o al público en general a través de colores, combinación de colores, brillos, tipo de empaquetado", agregó Sóñora.

Prohibir publicidad

Las reformas a la ley actual también buscarían prohibir totalmente la publicidad, patrocinio y promoción del tabaco. El estudio que aborda el tema de la publicidad revela que la principal estrategia de los comerciantes es la exhibición de los productos.

En 9 de cada 10 establecimientos verificados se exhiben los cigarrillos y en su mayoría se ubican cerca de las cajas registradoras, lo cual tendría impacto en la decisión de compra por impulso. De hecho, 8 de cada 10 fumadores dijeron que compraron alguna vez cigarrillos al momento de estar en la caja.

En casi la totalidad de los establecimientos verificados, los cigarrillos se colocan en un lugar visible para los consumidores y generalmente se usa estantes atractivos y con apariencia moderna.

"Creo que nos encontramos ahorita ya en un momento trascendental para hacer valer todos los esfuerzos en materia de control de tabaco. Con las revelaciones proporcionadas con los estudios se cuenta ya con la evidencia para dar impulso a la reforma de la actual ley para el control de tabaco", dijo Villalta.

Las investigaciones fueron realizadas en el marco del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la implementación del Convenio Marco de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el Control de tabaco en El Salvador".

Subir impuesto

Mientras que la Coalición de la Sociedad Civil para el Control del Tabaco "Súmate", además de apoyar la prohibición de la publicidad del tabaco, apoya que se reforme la ley para aumentar el impuesto a este tipo de productos.

"Estamos trabajando por que se le aumente el impuesto al tabaco al 75 %, actualmente es el 52 %", dijo Guillermo Ventura Herrera, del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud (IEPROES), miembro de la Coalición.

El objetivo que tienen es hacer incidencia política para lograr la reforma de la ley e implementar el empaquetado neutro, prohibir totalmente toda promoción y publicidad de las tabacaleras y aumentar el impuesto para el tabaco.

"Sin duda no es suficiente (el impuesto). Solo para 2016 se gastaron $263.6 millones en salud relacionados con el tabaquismo y con el impuesto solo se recauda $28 millones. De esos $28 millones, el 13 % va para FOSALUD, realmente es pírrica la cantidad que se está recaudando para paliar todos los efectos nocivos", afirmó.

La directora de FOSALUD indicó que la propuesta de reforma se presentaría a la Asamblea Legislativa en abril de este año para que se analice y apruebe.

Con la reforma se buscaría llegar hasta las ventas informales de cigarrillos. "La ley lo va a controlar, porque todo eso va a estar prohibido. Toda la venta, la publicidad, la promoción, el patrocinio, todo eso va a estar prohibido en la próxima ley. Va a haber monitoreo constante", afirmó la directora.