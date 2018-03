17 jefaturas en Maternidad podrían quedar acéfalas a partir del 1.º de febrero

Lee también

El doctor Carlos Ramos Hinds, vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador, confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que son 17 médicos encargados de jefaturas del Hospital Nacional de la Mujer (ex-Maternidad), y no 21, los que han puesto su renuncia al cargo debido a una serie de argumentos que a juicio de los titulares del Colegio son válidos.“Lejos de reconocerles o agradecerles, lo que reciben es acoso, exigencias, golpes, y ahora retirarles el único incentivo salarial que se tenía, que es el escalafón. En vista de que el trabajo que se desarrolla no es apreciado, reconocido, ni mucho menos agradecido o remunerado es que toman esta decisión cada uno por separado, según lo que me manifestaron, y presentan estas cartas de renuncia efectivas desde el 1.º de febrero”, dijo Ramos Hinds.La renuncia que pusieron los 17 médicos a sus cargos de jefaturas ocurrió el pasado jueves de manera individual. Las jefaturas son de centro quirúrgico, consulta externa, ginecología, anestesia, perinatología, obstetricia, oncología, emergencia, colposcopia, cuidados intensivos, división médica, comité de educación, neonatología (con sus cuatro unidades: sanos, intermedios, UCI y jefatura de servicio) y Puerperio.Esta situación fue desmentida el pasado lunes por la ministra de Salud, Violeta Menjívar: “No hay ninguna información que tengamos en el Ministerio sobre renuncia alguna de ninguna jefatura, no tenemos esa información; solo han sido hasta hoy puros rumores. No hay hasta ahora concreción de ninguna de las renuncias de jefaturas en ninguno de los 30 hospitales”.Según dijo el vicepresidente del Colegio Médico, esta situación se da de la misma manera en los 30 hospitales, donde los cargos se dan de nombre, por lo que los médicos están en descontento e insatisfacción con estas jefaturas, porque el Ministerio de Salud, en lugar de apoyarlos, los reprime, acosa, denigra y desprestigia.Ramos insistió en que las jefaturas de los servicios se dan solamente de nombre. Para estas no existe una plaza específica, por lo que no reciben remuneración adicional pese a la carga administrativa extra que tienen.El lunes, al cuestionarle a Menjívar sobre estas posibles renuncias, reiteró: “Me parece extraño que se hagan rumores, que no son reales, y que puede ser como parte de la desestabilización. Si eso sucediera (las renuncias de los médicos), ustedes (los periodistas) serían los primeros en enterarse”.Esto, para Ramos Hinds, no es de extrañar en el MINSAL, ya que, como él dijo: “Conociendo la forma de trabajar del Ministerio, no es difícil creer que ignoran lo que está sucediendo; pero, de hecho, son 17 jefaturas”.El presidente del Colegio Médico de El Salvador, doctor Juan Antonio Tobar, respaldó esta decisión de los médicos que han presentado su renuncia a las jefaturas del Hospital Nacional de la Mujer, ya que “parece muy razonable que esta situación, aunque de alguna manera perjudica la parte administrativa de los hospitales, nos parece razonable porque al fin de cuentas ellos no están en ningún momento abandonando sus labores asistenciales, sino que simplemente es la parte administrativa”.Ramos Hinds recalcó que estos 17 médicos han realizado una excelente coordinación de su personal, lo que les ha permitido alcanzar metas como la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, neonatal y materna; han desarrollado programas de cirugías de corazón, de recién nacido y cosas que no se estaban haciendo en el hospital.Este periódico trató de hablar con algunos de los médicos que desde el 1.º de febrero ya no tendrán a cargo sus jefaturas, pero no se pudo.Ramos Hinds confirmó después que a cada uno de ellos les llamaron la semana pasada para saber quién había filtrado la información; luego sostuvieron una reunión con autoridades –no especificó si del Hospital o MINSAL– y desde ahí han estado reservados.“Desconozco qué tipo de amenazas les han hecho o con qué represalias también los habrán amedrentado. Hasta donde entiendo, las renuncias siguen en pie; pero algo ha logrado esta amenaza, porque desde el viernes ellos están más reservados”, aclaró el vicepresidente del Colegio Médico, al referirse al problema.