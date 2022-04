$17 millones para nuevo mercado

El comité estratégico para el proyecto Desarrollo Económico Local Resiliente de la Dirección de Obras Municipales (DOM) informó el jueves la aprobación por unanimidad para la licitación de la construcción del mercado central de Santa Ana. La DOM aprobó la carpeta técnica presentada por la Alcaldía de Santa Ana, sin embargo, se consultó sobre mayores detalles sobre este proyecto a ambas instituciones pero no se obtuvo respuesta favorable. Personal de la DOM realizó ayer trabajos de inspección en el terreno del antiguo mercado, afectado por un incendio el pasado 10 de marzo de 2021, previo al inicio del proyecto. No obstante, a pesar de no detallar oficialmente la fecha de inicio y el tiempo de duración de los trabajos del nuevo mercado, se tiene previsto que estos inicien entre los meses de mayo y junio de este año. Para la construcción de este nuevo recinto municipal, el Gobierno anunció en febrero que destinaría $17 millones para la construcción del nuevo mercado santaneco.

