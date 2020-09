18% de muertes por covid-19 eran personal de salud

El 18% de muertes por covid-19 eran miembros del personal de salud.

De acuerdo con las últimas estadísticas del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende, hasta ayer habían muerto un total de 132 personas de este sector, frente a un total de 731 muertes que registraba el Gobierno hasta ayer en la noche.

En detalle, el movimiento cifró en 51 las muertes del gremio médico, en 30 las muertes del gremio de enfermería, en 31 las muertes de quienes laboraban en áreas administrativas o de servicios; otros 18 fallecidos eran profesionales en distintas áreas sanitarias; y dos víctimas mortales más eran estudiantes de medicina.

El último registro en la lista de decesos del personal sanitario que combate el covid-19 en primera línea era el jefe de Anestesiología, del Hospital Lamatepec del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el ginecólogo Alexander Martínez Meléndez.

Hace apenas un par de días atrás, el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela hablaba de 53 muertes de médicos y hacía énfasis en la urgencia de reforzar las medidas de bioseguridad en todos los centros asistenciales del país.

"La improvisación ha hecho que se atienda a pacientes en lugares donde probablemente no se cumplen las condiciones de bioseguridad para proteger al resto de pacientes y para proteger al personal", señaló el galeno.

Por otra parte, el Sindicato de Médicos del ISSS (SIMETRISSS) ha seguido insistiendo en exigir que a todo el personal trabajando en primera línea de combate contra la referida enfermedad se le hagan pruebas periódicas para detectar o descartar el coronavirus SARS-CoV-2.

La prueba PCR se debería de realizar por lo menos cada dos meses, consideraron los sindicalistas, quienes además pidieron la designación de un hospital de tercer nivel del ISSS para atención exclusiva de pacientes ajenos a patologías de covid-19, y de esta forma evitar la cadena de contagio de pacientes y personal médico por los cruces que tienen al estar todos juntos.

No hay estadísticas oficiales sobre las muertes del personal de salud. El Gobierno se ha negado en revelar esta información. El ministro de Salud, Francisco Alabí, ha dicho que no importa de qué profesión sean las víctimas, "no se gana nada", sabiendo eso, ha declarado.