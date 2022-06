181 mujeres judicializadas por emergencias obstétricas

Durante las últimas dos décadas, al menos 181 mujeres han sido procesadas penalmente tras haber sufrido emergencias obstétricas, según las estadísticas que ha logrado recopilar la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, detalló la coordinadora de Incidencia y Alianzas de la institución, Sara García.

De ese total, 65 han conseguido la libertad después de permanecer en prisión hasta más de una década, acusadas de homicidio agravado por haber sufrido las pérdidas de sus embarazos. Para festejar su libertad, la Agrupación reconoció el trabajo de organizaciones como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Women’s Link Worldwide (WLW), el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional, Women’s Equality Center (WEC) e Ipas CAM—, en un evento de reconocimiento en el Parque Cuscatlán.

"Este es un acto de reconocimiento a la indignación que sintieron cuando vieron la injusticia de mujeres encarceladas, pero también por la solidaridad que tuvieron cuando les pedimos: ‘Vayan a la cárcel, visítenlas, véanlas, conózcanlas’; respondieron al llamado", dijo la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera.

"Ahora imaginamos un país donde esto no ocurra. Imaginamos un país donde la maternidad sea un acto celebrado y bienvenido, donde no hayan más niñas y adolescentes que tengan que continuar embarazos impuestos y maternidades forzadas. Imaginamos un país en el que el aborto sea tratado como un tema de salud y no como un delito o hecho criminal", agregó.