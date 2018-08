20 años de cárcel a tres policías que torturaron a jóvenes

Un oficial, un cabo y un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel Tepezontes, La Paz, fueron condenados ayer a 20 años de prisión por torturar a los jóvenes Cristian Hernández y su amigo Israel Alexánder Pérez, hasta darlos por muertos y abandonar los cuerpos en zonas boscosas de ese municipio. Así lo decidió ayer el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.

De acuerdo con el querellante (acusador particular) del caso y representante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Arnau Baulenas, el tribunal tuvo por probado que los tres policías participaron en la tortura, pero no condenó a los soldados que andaban patrullando con esos policías, quienes también participaron en la golpiza, porque las víctimas no lograron identificarlos. El día de la tortura, esos soldados andaban gorros en el rostro.

"Queda mucho trabajo por hacer. A pesar de la evidencia del daño físico y psicológico no se determinó la responsabilidad civil. ¿Quién reparará todo el daño causado?", se pronunció Baulenas.

De acuerdo con lo que LA PRENSA GRÁFICA investigó del caso, Cristian quedó con el cráneo destrozado y con las costillas rotas. Pasó más de un mes ingresado en un hospital, después de que lugareños de la zona boscosa lo encontraron agonizando en el suelo.

Los policías, al enterarse de que estaba vivo y que fueron denunciados, lo acusaron de agrupaciones ilícitas, lo capturaron y luego fue enviado a prisión.

Israel también quedó con el rostro desfigurado. Se levantó después de que los policías y soldados se fueron. Buscó a Cristian y como no lo encontró se fue a su vivienda para que le curaran las heridas.

Cuando los policías se enteraron de que Israel también estaba vivo, lo acusaron de haber violado a una menor de edad. Lo capturaron y lo llevaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante un juez, pero como no tenían pruebas fue absuelto.

En febrero de este año, cuando el juicio de los policías se acercaba, Israel desapareció. Hasta ahora su familia no sabe nada de su paradero.

Baulenas dijo que la condena, sin retribución económica a las víctimas y familias, no es justicia.

14 de octubre, 2016 Tortura Tres policías y dos soldados torturaron a dos jóvenes hasta darlos por muertos.