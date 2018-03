$200,000 en efectivo en casa de prófugo de caso Sin Fronteras

El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio tiene 24 horas para resolver si, de manera provisional, le quita 42 propiedades a los acusados en el caso denominado Operación Sin Fronteras y el dinero en efectivo que fue localizado en sus propiedades, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante Operación Sin Fronteras fueron capturadas 21 personas que, según la FGR, pertenecen a una estructura de crimen organizado de Metapán. Uno de los involucrados es Alexánder García Jordán, quien está prófugo. La Fiscalía, junto con la Policía Nacional Civil (PNC), encontraron $200,000 en efectivo en su vivienda. La fiscal del caso dijo ayer que ese dinero estaba bajo la responsabilidad de su esposa e hija. De hecho, familiares de los supuestos miembros de la estructura de crimen organizado también son procesados porque tienen propiedades bajo su nombre.

“Estos bienes no solo se ha llevado por la vinculación filial que existe, sino que se ha hecho una investigación bajo la ratificación de la medida en la que se determina que estas personas no tiene fuentes lícitas conocidas, no trabajan. Ante la administración tributaria no tienen ingresos que justifiquen los grandes inmuebles lujosos”, explicó ayer la fiscal del caso.

Entre los capturados en Operación Sin Fronteras figura Isaac García Lemus, quien es, según la Fiscalía, el cabecilla que se dedicaba a traficar personas, armas, mercaderías y drogas. En su caso, la FGR pide que siete propiedades, cinco vehículos y $100,000 pasen a manos del Estado.

Ayer por la mañana, la Fiscalía llegó a la oficina del juzgado especializado a presentar una solicitud de ratificación de medidas cautelares, porque tiene pruebas de que los inmuebles fueron adquiridos con dinero ilícito.

Si el juzgado inmoviliza los bienes y el dinero, la Fiscalía tendrá tres meses para presentar más pruebas que sustenten su acusación. De no hacerlo, las propiedades y el dinero regresarán a sus dueños originales.