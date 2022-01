2021 cerró con alza del 85% en las muertes por covid

2021 fue más contagioso y mortal en lo que respecta a la pandemia por covid-19, según un análisis de LPG Datos basado en las estadísticas oficiales del ministerio de Salud (MINSAL). El alza en las muertes es del 84.7 % y el alza en los casos confirmados es del 62.3%. Pese a ello y pese a la advertencia de expertos en epidemiología sobre una cuarta ola que estaría azotando al país desde inicios de este año, el Gobierno ha decidido que es momento de remodelar el Hospital El Salvador (HES), exclusivo para pacientes con covid-19.

Según los registros oficiales, la cantidad de muertes a causa de la enfermedad subió de 1,343 en 2020 a 2,480 en 2021, lo que significa 1,137 decesos más. Y la cantidad de casos confirmados subió de 46,515 a 75,496, es decir, un incremento de 28,981 contagios.

Para el epidemiólogo Alfonso Rosales, los datos no discrepan con lo que ha pasado a escala internacional. No obstante, considera que la narrativa del Gobierno no cuadra con la realidad.

"El hecho de que El Salvador tenga más casos y muertes en el 2021 no discrepa con la tendencia a nivel mundial, donde hubo más casos y más muertes, está alineado. Y la razón es que durante 2021 estuvimos confrontando a una variante más virulenta e infecciosa", anotó Rosales.

La parte que no le cuadra es la de la cantidad de pacientes hospitalizados: cero en el HES, según se jactó el presidente Nayib Bukele el domingo, vía Twitter, donde además informó que el Gobierno estaba aprovechando la ausencia de pacientes para hacer pequeñas reparaciones y pintar el hospital, inaugurado el año pasado.

Un día antes, un tuit en la cuenta oficial del MINSAL rezaba: "Finalizamos el 2021 sin registrar ninguna letalidad el 31 de diciembre. Esto nos da la esperanza de estar más cerca del fin de esta pandemia". Pero nada más lejos de la realidad: el propio ministro de Salud, Francisco Alabi, dijo ayer en una entrevista matutina en televisión que "va a haber un aumento de casos, de acuerdo con los modelos estadísticos y ecuaciones matemáticas que se utilizan para poder simular cómo podrían ser los incrementos".

"Estamos preparándonos ante un posible incremento de casos, sea cual sea la variante que afecte al país", repitió varias horas después, en una conferencia de prensa que ofreció al final de la tarde.

Según el MINSAL, El Salvador registró en diciembre 1,886 nuevos contagios, pero hasta el 2 de enero, los datos oficiales en el sitio gubernamental covid19.gob.sv daban cuenta de 5,220 casos activos de la enfermedad. Ayer en la tarde, esa cifra fue actualizada a 4,726; y es justamente en este dato donde tanto el doctor Rosales como su colega Wilfrido Clará, también epidemiólogo, advierten discrepancia.

"No es posible que los datos oficiales muestren 1,800 nuevos casos en los últimos 30 días , pero que hayan más de 5,000 casos activos. Deberíamos suponer, entonces, que llevan más de 30 días activos, lo que a mí como médico y como clínico me es difícil suponer. Así que: o hay un error o se les olvidó actualizar, pero los datos no cuadran. En esa página hay muchas incoherencias y no sabemos por qué", dijo Clará", quien además volvió a criticar que persiste la tardanza en la actualización de datos diarios.

"Allí sí estaríamos entrando en una discrepancia sobre la cual yo no podría dar ninguna explicación, porque la única explicación que le encuentro es que ellos (el Gobierno) se han enchibolado con los datos que manejan", secundó Rosales, quien explicó que, dado que la tasa de hospitalización por covid-19 ronda el 2.1 % en el país , y que esa tasa es del 0.4 % en menores de 40 años y del 9.2 % en mayores de 60 años, él esperaría que los hospitalizados fuesen cerca de 110 y hasta cerca de 400, respectivamente; pero en El Salvador ni siquiera se sabe la cantidad hospitalizados según sus rangos de edad.

ÓMICRON: MÁS INFECCIOSA Y MENOS VIRULENTA

La variante ómicron, según la ciencia y la experiencia de Rosales y Clará en su día a día, es siete veces más contagiosa, pero no causa enfermedad más grave; todo lo contrario, los casos son más leves.

El riesgo de hacer colapsar un sistema de salud, sin embargo, no desaparece, porque entre más casos, más necesidad de atención en las unidades de salud y, en algunos casos, ingreso hospitalario.

"Un sistema de salud como el de El Salvador debería estar pendiente de qué es lo que está pasando en otros países y estarse preparando. Yo creo que la pintada de un hospital pudo haber esperado a que la pandemia se hubiera controlado, porque eventualmente esto se va a controlar, este año o el otro año, no va a seguir por el resto de nuestras vidas", valoró Rosales.