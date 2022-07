2022 con 6,700 sospechas más de dengue

Hasta el 18 de junio, El Salvador ha acumulado 8,748 casos sospechosos de dengue, de acuerdo con el último boletín de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSAL), que corresponde a la semana 24 y recoge los datos del 12 al 18 de junio.

La cifra es la más alta de los últimos siete años, de acuerdo con un análisis de LPG Datos. Solo en comparación con 2021 hay 6,727 casos sospechosos más, un aumento del 333 %. Además, la cifra semanal más elevada del año se registró entre el 5 y el 11 de junio, con 686 sospechosos.

"Ya habíamos advertido que los meses que dura la temporada de lluvia, que por lo general termina entre septiembre y octubre -aunque por décadas hemos tenido temporadas irregulares y las lluvias se han extendido hasta enero-, la situación del dengue aumenta y eso no ha cambiado, sigue igual, (pero) yo no he visto ninguna campaña educativa", señaló el infectólogo Jorge Panameño.

Las hospitalizaciones por dengue suman ya 1,044, es decir, 735 más que en 2021, lo que se traduce en un alza del 228 %, de acuerdo con el boletín 24. De hecho, médicos advirtieron que han comenzado a ver más casos graves de la enfermedad en los centros de salud.

"Estamos recibiendo cuadros de dengue, pero no clásico, sino que del dengue grave, el dengue visceral", advirtió el secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), Rafael Aguirre. "Sí hemos tenido un alza", confirmó el doctor del ISSS. "Podemos hablar de que hemos tenido de tres a cuatro casos diarios. De estos, uno de cada cuatro necesita hospitalización. Desde hace como un mes, más o menos, lo hemos venido observando (el incremento)", detalló.

El secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez, aseguró que si bien la estación lluviosa ha acelerado los casos sospechosos, que comenzaron a aumentar desde febrero, también la poca vigilancia epidemiológica desde las autoridades de la red pública de salud tienen su cuota en este brote.

"Esta es la época cuando se da el aumento de casos de pacientes con dengue, porque tenemos época lluviosa. Pasamos prácticamente tres semanas en un temporal y la humedad, y la cantidad agua que se ha acumulado, vino a generar aumento de zancudos; y eso provocó que la gente se enfermara de esto, pero también la poca vigilancia que tiene el Ministerio de Salud ha venido a ahondar esto", indicó el médico de la red pública.

Sin embargo, Rodríguez también señaló que la ciudadanía debe contribuir en la prevención de la enfermedad. "No podemos ser irresponsables de no decir que también parte de la educación y la irresponsabilidad de la gente, valga la redundancia, ha venido a contribuir, porque la gente no está vigilante del dengue. La gente está pensando que cuando tiene fiebre o dolor de cuerpo tiene covid y en las casas, la gente está acumulando materiales que proliferan zancudos y no le da tratamiento correcto".

Según las cifras oficiales, hasta la semana 24 se estimó que, a nivel nacional, en ocho de cada 100 casas había criaderos de zancudos, cuando el ideal es que solo sean cuatro. Pero en el departamento de San Salvador la situación es más grave, pues en ese mismo periodo se reportaron 21 casas con criaderos de cada 100.

Pocos confirmados

A pesar de los más de 8,700 casos sospechosos de dengue, Salud solo da cuenta de 50 casos confirmados, de los cuales 42 son con y sin signo de alarma y ocho de dengue grave. Pero detrás de esta cifra está un bajo testeo: en todo el año solo se han realizado 1,064 pruebas de laboratorio.

El doctor Panameño explicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió desde hace aproximadamente una década la nomenclatura y la terminología para clasificar el dengue, de tal forma que en la actualidad ya no se habla de dengue clásico ni hemorrágico.

"Ahora ya solo hay dos categorías: el dengue, a secas, que puede ser con o sin signos de alarma; y el dengue grave o severo, que puede o no tener manifestaciones hemorrágicas", explicó. "Los términos dengue clásico y dengue hemorrágico estaban generando muchas confusiones. El dengue hemorrágico ya es un término en desuso", añadió.

Lo signos de alarma son los indicadores de que en cualquier momento la enfermedad puede tornarse grave: dolor abdominal, baja presión arterial, signos clínicos de choque, por ejemplo, lo que significa que el tratamiento debe ser agresivo, dijo el especialista. Además, el dengue puede ser grave aunque el paciente no necesariamente esté sangrando.

Por otra parte, el infectólogo anotó que enfermedades como la influenza y las arbovirosis como el covid-19 pueden ser confundidas con dengue y por eso la importancia de realizar pruebas de laboratorio para cualquier enfermedad epidemémica.

Lo ideal, afirmó, son las pruebas PCR, especialmente para el dengue, porque las pruebas de anticuerpos o antígenos tardan seis días en dar positivo, y hay ocasiones en las que pueden tardar hasta un mes, mientras que las PCR solo tardan un lapso de 48 horas para detectar un virus en la sangre de los pacientes.