2,100 casos de violencia sexual digital en El Salvador entre 2019 y 2021

La violencia sexual contra las mujeres salvadoreñas trascendió al ámbito digital. Datos de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que de 2019 a mayo de 2021 se cometieron alrededor de 2,100 delitos de violencia sexual digital contra niñas, adolescentes, mujeres y personas con algún tipo de discapacidad.

Según expertas, la violencia sexual digital no solo consiste en la difusión de una foto comprometedora, aunque es la forma más conocida. También incluye la difusión, reproducción, transmisión, comercialización y el compartir imágenes, audios, vídeos y mensajes de contenido íntimo de una persona sin su consentimiento y que, por su naturaleza, atentan contra su integridad, dignidad y vida privada.

"Es una violencia en la que no necesito estar frente a frente, no se requiere que me toquen o golpeen, sino que siento o tengo los mismos efectos de haber pasado por una invasión al cuerpo, a mi intimidad e incluso a mis pensamientos sin que lo haya autorizado", aseguró Silvia Juárez, coordinadora del programa Hacia una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

El artículo 50 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) establece que "quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal que dañe el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su consentimiento será sancionado con pena de uno a tres años".

Datos de la FGR gestionados por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Ormusa evidencian que en el año 2020 fueron cometidas 267 difusiones ilegales de información, mientras que de enero a abril de 2021, fueron 94.

Ormusa presentó el 5 de mayo de este año los primeros resultados del estudio "Cultura de la violación, factores estructurales y culturales, principales hallazgos", en el cual la organización tomó una muestra de 3,015 textos de la red social Twitter, de los cuales más del 51 % eran misóginos y tenían que ver con estereotipos, con el descrédito de las mujeres y con formas de violencia directas.

Juárez destacó algunas de las frases utilizadas: "Si se pone minifalda es porque quiere que la vean y por supuesto pide que la c...", "Si se ponen minifaldas, esperan solo una cosa, que las violen", "Las mujeres solo sirven para dos cosas, para ser golpeadas o para cocinar la cena", que a su juicio demuestran el nivel de violencia sexual que hay en las redes sociales.

" El punto está en el mismo lado que ha estado siempre: en el poder que sienten los hombres que tienen en decidir sobre los cuerpos de las mujeres", señaló.

ACCESO A LA JUSTICIA

Selena (nombre ficticio) fue víctima de violencia sexual digital por parte de su expareja hace un año. Ella descubrió que su novio le había sido infiel y que ejercía violencia física contra la otra persona con quien tenía una relación. "Él trató de convencerme de que continuáramos la relación y yo no accedí. Eso fue el detonante para que me amenazara con publicar mis fotografías, las cuales yo le había dado en confianza, pero él me comenzó a amenazar diciendo que qué pasaría si mostraba mis fotografías o si las mostraba a mi familia", contó..

Según Juárez, hay muy poca denuncia ante este tipo de violencia. Primero porque se llega a normalizar en medios digitales y segundo porque las instituciones públicas requieren de nuevos conocimientos sobre las tecnologías de la información para atender los casos.

Selena no sabía que estaba siendo víctima de violencia sexual digital, solamente que recibía amenazas. Ella acudió a la Fiscalía e inició un proceso legal que duró aproximadamente un año. En ese tiempo, buscó la ayuda de abogados, asociaciones feministas y terapia especializada para víctimas de violencia, pues el proceso judicial no fue fácil de enfrentar.

"La jueza directamente me cuestionó el porqué me había quedado ahí (en la relación), que porqué esperé tanto o hasta el momento que esta persona me amenazó. Trató de inculparme o hacerme sentir mal, con comentarios fuera de lugar. Más que el comentario, es de quien proviene. Me sentí incómoda", contó Selena.

"Suele haber un mensaje de retrocesos a los derechos humanos. Les dicen a las mujeres: ‘No compartan fotos’ o ‘No se tomen fotografías’. De nuevo, las mujeres son las que tienen que privarse de su libertad de expresión a cambio de que los hombres se sientan libres", añadió Juárez.