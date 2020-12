"$22 millones llevaba este Gobierno para despedir empleados" de ANDA, CEPA, LNB y otros, dice Portillo Cuadra

$22 millones que el Gobierno había incluido en el Presupuesto General de la Nación de 2021 para despedir e indemnizar a personas de diferentes instituciones del Estado fueron reorientados a la cartera de Salud, dijo este lunes el diputado de ARENA Portillo Cuadra en el programa Diálogo con Ernesto López.

El parlamentario habló de algunas de las modificaciones con las que la Asamblea Legislativa aprobó el pasado jueves el presupuesto presentado por el Ejecutivo, luego que el domingo por la noche el presidente Nayib Bukele anunciara que aprobará unos decretos pero vetará otros.

Portillo Cuadra dijo que los despidos masivos planificados para 2021, cuyas indemnizaciones se incluyeron en el presupuesto, van dirigidos a la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y otras instituciones. "No dimos nuestros votos y lo reorientamos para donde más se necesita", afirmó.

$25 millones que el Gobierno planeaba gastar en consultorías también fueron reorientados hacia ANDA, agregó Portillo. Igual se cambió el destino de $8 millones que solicitaban para publicidad de Casa Presidencial.

Portillo dijo que "lo que la gente necesita es que le ayuden con vivienda mínima" y "reactivación de empresas", pero "el Gobierno se revienta $8 millones en publicidad".

"Este presupuesto venía para no aprobarse, era un presupuesto totalmente tramposo. Si se aprobaba como venía era inconstitucional, solo iba a tener ciertos días antes de que fuera declarado ilegal", dijo por su parte el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN Mario Ponce.

Resaltó que no se contemplaba el 6 % del presupuesto para el órgano Judicial como manda la Constitución y tampoco iban los fondos para cumplir con la Ley en beneficio de los veteranos de guerra.

Ponce explicó que el presupuesto de Seguridad, Salud y Educación no se recortó y lo que hicieron fue disminuir montos inflados en carteras no prioritarias.

Agregó que se dividió en varios decretos para evitar que un veto de Bukele hiciera que El Salvador se quedara sin la totalidad del presupuesto para 2021.

"Habría que ver qué es lo que va a vetar el presidente... esa es una facultad constitucional que nadie se la puede quitar, tiene las facultades para hacerlo", mencionó Ponce.

Recordó que el Gobierno presentó un plan de gastos en 2021 de más de $7 mil millones y que calcula un ingreso de más de $5 mil millones. Sin embargo, de esto último no se tiene certeza pues el Ministerio de Hacienda presentó una proyección de crecimiento superior a la que el país ha tenido en buenas épocas e inflaron los montos para generar una falsa expectativa. Sumado a eso, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya no presentó su declaración jurada que se exige para que no haga una "proyección falsa".